Piden prisión permanente revisable para un hombre acusado de asesinar a su compañero de piso en silla de ruedas en Villa de Vallecas

La Fiscalía de Madrid ha solicitado la pena de prisión permanente revisable para H. E. T. del C. U. R., de nacionalidad chilena, por un presunto delito de asesinato con alevosía en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El acusado, en situación irregular en España y sin antecedentes penales, será juzgado este martes, 18 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia de Madrid.

El Ministerio Público considera que los hechos, ocurridos el 30 de julio de 2024, constituyen un delito de asesinato al concurrir alevosía, ya que el ataque fue cometido de forma «súbita y sorpresiva», sin que la víctima, A. T. El F., tuviera capacidad de repeler la agresión. El hombre, de 46 años, se encontraba en una silla de ruedas que utilizaba debido a un síndrome medular.

Los hechos y la confesión

Según las conclusiones provisionales, el acusado, nacido en 1951, convivía con la víctima en el domicilio de Villa de Vallecas desde fecha no concretada de 2023. A primeras horas de la mañana del 30 de julio de 2024, el acusado presuntamente agredió a A. T. El F. con un cuchillo de cocina, asestándole múltiples puñaladas de forma consecutiva.

La Fiscalía detalla que las lesiones fueron graves y numerosas, incluyendo heridas incisas y punzantes profundas en el cuello, la región mamaria y el abdomen. La víctima falleció instantes después a causa de un shock hemorrágico provocado por las heridas.

El mismo día, a las 19:30 horas, el acusado H. E. T. del C. U. R. se personó en la Comisaría de Puente de Vallecas y confesó haber acabado con la vida de A. T. El F.. Minutos después, la Policía Nacional comprobó la veracidad de los hechos, y el acusado fue detenido. Por esta confesión, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión a la petición de pena.

Indemnizaciones solicitadas

El Ministerio Fiscal, al considerar la gravedad de los hechos, solicita la máxima pena prevista en el Código Penal. Además, el acusado deberá indemnizar a los familiares directos de la víctima. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que H. E. T. del C. U. R. indemnice a los dos hijos menores de edad de la víctima (nacidos en 2012 y 2014) con 98.730 euros a cada uno, a su esposa con 98.730 euros y a una hermana con 16.500 euros.

La indemnización total para la familia asciende a 313.960 euros. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 1 de agosto de 2024.