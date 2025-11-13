El partido de la NFL dispara un 23% las reservas y un 30% los precios de los hoteles en Madrid

Madrid acoge este domingo 16 de noviembre el ‘NFL Madrid Game 2025’, un evento que marca un hito para la capital, tal y como se refleja en el notable aumento de las estancias hoteleras y de los precios de las habitaciones. Según la plataforma SiteMinder, las reservas de alojamiento han experimentado un fuerte crecimiento al registrar un avance del 23,1%, en comparación con las mismas fechas del año anterior. Con respecto a la semana previa, las reservas han aumentado un 14,4%.

El precio de los hoteles también ha experimentado un cambio notable durante la noche del 15 al 16 de noviembre, al aumentar un 30,9% con respecto al mismo fin de semana de 2024. Concretamente, desde los 187 euros del pasado año a los 245 euros de 2025. En comparación con la semana pasada, la evolución del precio ha aumentado un 11,7% en tan solo siete días.

El análisis elaborado por SiteMinder, en el que se comparan las reservas de los establecimientos entre los fines de semana del 8 al 9 y del 15 al 16 de noviembre de 2025, revela no solo un incremento en la demanda, sino también que los turistas realizan las reservas con mayor antelación. A la hora de planear su estancia, los viajeros han incrementado el tiempo medio con el que realizan su reserva un 101%, un hecho que desde la plataforma destacan que es fundamental para optimizar la experiencia del huésped y la gestión eficaz de los alojamientos.

“Nos encontramos ante una tendencia en la que cada vez más turistas viajan por eventos, destacando entre ellos los deportivos, como es este caso. Y cada vez es más habitual que los viajeros realicen sus reservas con mayor antelación, un factor que resulta fundamental para ofrecer un servicio más personalizado y mejorar la satisfacción del huésped durante toda su estancia”, explica Tamara Jiménez, directora de SiteMinder para España.

En este sentido, también afirma que “aquellos hoteleros que recibieron la alerta de la solución DR+ de SiteMinder y supieron que las entradas se podían comprar desde el mes de julio, pudieron adaptar su estrategia con antelación y anticiparse a sus competidores”.

El ‘NFL Madrid Game 2025’ es el primer partido oficial de la Liga profesional de Fútbol Americano (NFL) que se celebra en España y enfrentará a Miami Dolphins y Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, situando a la capital en el epicentro deportivo junto a otras grandes ciudades europeas, como Dublín, Londres o Berlín, que también han albergado partidos de la NFL este año.

Además, se espera que el encuentro acoja a más de 80.000 asistentes, según datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid, lo que supone un acontecimiento que no solo moviliza a los amantes del fútbol americano, sino que también impulsa el crecimiento de la actividad turística, consolidando así la relevancia de Madrid como punto de encuentro para eventos internacionales y un destino clave en el mapa del turismo nacional y global.