El Cross Escolar de Hortaleza ha reunido a más de 2.500 participantes

Un año más, el distrito de Hortaleza ha celebrado su gran fiesta del deporte, el Cross Escolar que, en su XVIII edición, ha reunido a más de 2.500 alumnos de 22 centros educativos públicos y concertados en una nueva ubicación, el parque Pinar del Rey.

Durante la entrega de trofeos, el concejal del distrito, David Pérez, ha puesto en valor “esta gran jornada deportiva y educativa” que ya se ha consolidado dentro de la estrategia municipal “para fomentar la práctica deportiva y los valores del esfuerzo, la inclusión y la convivencia entre los más jóvenes”, alumnos de 3º a 5º de primaria.

El Cross Escolar se ha desarrollado por primera vez en el parque Pinar del Rey, un entorno natural y accesible recientemente renovado por el Ayuntamiento de Madrid con nuevos caminos, zonas de sombra, áreas infantiles y más de 600 árboles adicionales. Los escolares han realizado un circuito entre 400 y 1.200 metros, según la edad, en las categorías benjamín y alevín, “una gran oportunidad para competir y disfrutar del deporte mientras aprenden valores como el respeto, inclusión, convivencia y solidaridad”, ha subrayado Pérez. Los tres ganadores de cada categoría han recibido un trofeo como reconocimiento.

Mas de un centenar de personas ha formado parte del dispositivo, integrado por técnicos municipales, Policía, personal de SAMUR-Protección Civil y voluntarios para que el XVIII Cross Escolar de Hortaleza se pueda desarrollar con todas las garantías de seguridad.