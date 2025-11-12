Ciudad Lineal celebra 30 años de historia del Mercado de Las Ventas

El Mercado Municipal de Las Ventas, situado frente a la emblemática plaza de toros, celebra este mes de noviembre su 30º aniversario. Desde su apertura en 1995, se ha convertido en un referente de la actividad comercial, económica y social del distrito.

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha asistido hoy a la conmemoración de esta efeméride, para la que hay una programación especial pensada para vecinos y visitantes que se prolongará hasta el 15 de noviembre. Entre las actividades propuestas, se incluyen degustaciones gratuitas, tapas y música en un ambiente que refleja la esencia de este espacio: cercanía y tradición.

Álvarez ha subrayado que “este mercado es mucho más que un lugar de compra: es un punto de encuentro, un símbolo de identidad del barrio y un ejemplo de comercio de proximidad que ha sabido evolucionar sin perder sus raíces”. Durante el acto, José María Álvarez del Manzano, alcalde que inauguró el mercado, ha recibido una placa conmemorativa.

El mercado, ubicado en la calle de la Virgen de la Alegría, fue construido por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y alberga lo que anteriormente se conocía como el Mercado de Canillas, inaugurado en 1935. Destaca por la amplia oferta de productos frescos —frutas, verduras, pescados y carnes— distribuidos en 100 locales comerciales repartidos entre las dos plantas del edificio, con una superficie de más de 2.000 m2. Varios de los puestos actuales son herederos directos de aquellos primeros comerciantes, con negocios que han pasado de generación en generación.