Madrid estrenará en 2026 LIBROMAD, un nuevo festival literario que dinamizará la actividad de librerías y bibliotecas

La Comunidad de Madrid estrenará en 2026 LIBROMAD, un nuevo festival literario, continuación de la Noche de los Libros que, además de ampliar su duración, dará mayor protagonismo a las librerías. Así lo ha anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante una visita realizada con motivo del Día de las Librerías a uno de estos comercios.

“El proyecto pretende dinamizar la actividad de librerías y bibliotecas de la región y, especialmente, fomentar la venta de libros a lo largo de cuatro días de una atractiva programación que animará a más ciudadanos a acercarse a estos espacios”, ha señalado el consejero. “Respaldar a la red librera es garantizar el acceso a la cultura”, ha añadido.

El evento se celebrará en torno al Día del Libro, el 23 de abril, y se prolongará de jueves a domingo, en contraste con el formato de una única jornada de La Noche de los Libros, facilitando así que el público pueda asistir a más de una propuesta.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte organizará al menos 300 propuestas en 60 municipios, que se desarrollarán en librerías, bibliotecas y espacios al aire libre, reforzando la participación del sector librero para incrementar el impacto en sus ventas.

La programación incluirá actividades para público infantil y adulto, como encuentros con autores, narraciones, dramatizaciones, debates, tertulias, talleres, actuaciones musicales, proyecciones cinematográficas o itinerarios literarios, además de un acto central.

La renovación de esta fiesta de la literatura, que tendrá un carácter más festivo y popular, ha sido impulsada por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, atendiendo a las opiniones y propuestas de agentes del sector: libreros, bibliotecarios, editores y gestores culturales.

Día de las Librerías

La Comunidad de Madrid, como cada año, se suma a la celebración del Día de las Librerías, una cita destinada a destacar el papel esencial de las librerías independientes en la promoción de la lectura y la cultura. Según el Mapa de Librerías de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), en España existen 2.792 establecimientos, de los cuales 392 se encuentran en la región, lo que representa el 14% del total nacional. Esta cifra supone una ratio de 5,7 librerías independientes por cada 100.000 habitantes.

Entre las medidas del Gobierno regional para apoyar al sector destacan el acuerdo marco para la adquisición de fondos destinados a las bibliotecas públicas de gestión autonómica, del que se han beneficiado 120 librerías; las ayudas para la modernización del comercio librero, que han permitido desarrollar 334 proyectos; el programa de formación en gestión de estos comercios, impulsado junto con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Asociación de Librerías de Madrid; así como el respaldo a la Feria del Libro y otros eventos literarios.

Consolidada como la región con mayor índice de lectura de España, la Comunidad de Madrid alcanza un 76,8% de lectores frente al 70,3% de la media nacional. Entre la población joven, este porcentaje se eleva hasta el 85,8%. Asimismo, un 72,1% de los madrileños lee por ocio en su tiempo libre, y un 28,9% por motivos laborales o académicos, cifras superiores al promedio nacional, que se sitúa en el 65,5% y el 25,2%, respectivamente.