Más de 62.000 alumnos se quedan sin plaza de Formación Profesional en Madrid

Un total de 62.191 jóvenes aspirantes no han logrado obtener plaza en los estudios de Formación Profesional (FP) de la red de centros públicos de Madrid para el curso 2025-2026. Según un informe elaborado por la Federación de Educación de CCOO Madrid, este masivo rechazo, que afecta a los niveles Básico, Grado Medio y Grado Superior, evidencia que el desequilibrio entre la oferta educativa disponible y la demanda real se agrava de forma constante.

El estudio sindical revela que la falta de vacantes es más crítica en los niveles superiores. En el Grado Superior, 34.485 jóvenes, lo que representa el 69% del total de solicitantes, se han quedado fuera. La situación es similar en el Grado Medio, donde el porcentaje de solicitudes sin atender asciende al 70%, sumando 26.021 rechazos. Incluso en la FP Básica, el sistema ha excluido al 36% de los aspirantes, dejando a 1.685 jóvenes sin la plaza solicitada.

Reducción de grupos pese a la demanda

CCOO sostiene que la causa principal de esta situación es la persistente reducción de grupos en la red pública, una tendencia que se mantiene a pesar del aumento continuo de la demanda. Para el curso 2025-2026, la Comunidad de Madrid ha recortado su oferta en 58 grupos respecto al año anterior. La oferta total ha pasado de 1.791 a 1.733 grupos, una disminución cercana al 3,5%. La reducción más significativa se ha producido en el Grado Superior, con 54 grupos menos, mientras que el Grado Medio solo ha registrado un aumento de 2 grupos, considerado insuficiente por el sindicato.

La escasez de plazas es especialmente grave en ciclos formativos con alta proyección laboral. En Grado Superior, especialidades como Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear alcanzaron el 94% de no admitidos, un 15% más que en el curso previo. En el Grado Medio, se han registrado porcentajes de exclusión de hasta el 94% en especialidades como Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos.

Críticas a la planificación y al aumento de la desigualdad

Aida San Millán, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid, ha calificado de «inaceptable» que, con más de 60.000 jóvenes fuera del sistema, la Consejería continúe cerrando grupos.

El sindicato critica que la planificación del Gobierno regional desvía la creación de nuevas plazas hacia centros privados, una práctica que condena a los jóvenes con menos recursos a abandonar sus estudios, profundizando así la desigualdad social.

Para San Millán, la oferta pública de FP no responde ni a la demanda real del alumnado ni a las necesidades del mercado laboral, dejando a cientos de jóvenes fuera de familias profesionales con alta empleabilidad mientras otras titulaciones con menor inserción laboral mantienen plazas vacantes.