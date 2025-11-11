Hortaleza ofrece a las familias 156 plazas en la Ludoteca gratuita de Navidad

La Junta Municipal de Hortaleza vuelve a poner en marcha este año una ludoteca gratuita con 156 plazas para favorecer la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares de Navidad, que se desarrollará del 23 de diciembre al 7 de enero en los centros culturales Carril del Conde, Hortaleza y Federico Chueca. Dirigida a menores de 3 a 12 años que residan o estudien en el distrito, el plazo de inscripción ya está abierto y finaliza el próximo 28 de noviembre.

La ludoteca se desarrollará en dos periodos ­-22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 diciembre y 2, 5 y 7 enero- en horario de 9:00 a 14:00 h, pudiéndose ampliar desde las 8:00 h y hasta las 15:00 h. Durante esas jornadas, los participantes podrán disfrutar de talleres educativos, juegos, propuestas artísticas y dinámicas diseñadas para fomentar la convivencia, la creatividad y la autoestima.

Las familias interesadas deben realizar la inscripción de manera telemática y si hay más solicitudes que plazas ofertadas, se realizará un sorteo el próximo 5 de diciembre. Los listados definitivos se publicarán el 9 de diciembre.

Los menores que no residan en el distrito, pero estudien en él deberán aportar justificante del centro educativo. Solo se permite una inscripción por centro. El distrito muestra así su compromiso con la conciliación y el apoyo a las familias a través de recursos como este programa de ludotecas y campamentos urbanos, sin olvidar otras actividades educativas y de ocio durante todo el año.