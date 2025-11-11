Ciudal LinealDistritos

Ciudad Lineal abre la inscripción para las 75 plazas gratuitas del campamento urbano de Navidad

El distrito de Ciudad Lineal ha abierto hoy el plazo de inscripción para el campamento urbano de Navidad 2025, que tendrá lugar en el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Benito. El programa contará con un total de 75 plazas gratuitas, de las cuales tres estarán reservadas para menores con necesidades educativas especiales. El campamento cubrirá los días no lectivos de las vacaciones navideñas: 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2 y 5 de enero.

Las plazas están dirigidas a menores de 3 a 12 años que estén empadronados en Ciudad Lineal, con prioridad para quienes residan en la zona de San Pascual. Una vez cubiertas estas plazas, al resto podrán acceder los solicitantes no empadronados en el distrito, hasta agotar las plazas ofrecidas.

La inscripción es gratuita y permanecerá abierta hasta el martes 18 de noviembre, realizándose de manera online. En caso de que el número de solicitudes supere al de plazas disponibles, se realizará un sorteo el miércoles 19 de noviembre. El 26 de noviembre, se publicarán los listados definitivos.

