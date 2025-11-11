Chamartín acogerá más de 100 alumnos en el Campamento de Navidad

Un año más Chamartín organiza el campamento urbano de Navidad con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias del distrito los días no lectivos de diciembre y enero. El Colegio Padre Poveda acogerá a un centenar de alumnos de entre 3 y 12 años que estén matriculados en un centro sostenido con fondos públicos del distrito y/o estén empadronados en él.

Este año se han ofertado 108 plazas, dos de ellas para alumnos con necesidades especiales. Aquellas familias que deseen participar pueden inscribirse ya a través del siguiente enlace, abierto hasta el lunes 17 de noviembre.

Para facilitar la conciliación laboral y familiar de manera adaptada a las necesidades, el campamento se ha organizado en tres períodos de los que cada familia puede solicitar como máximo dos. El primero abarca los días 22, 23, 24 y 26 de diciembre; el segundo, los días 29, 30 y 31 de diciembre y 2 de enero, y el tercero, el 3, 5 y 7 de enero.

El centro permanecerá abierto de 8:00 a 17:00 h, excepto los días 24 y 31 de diciembre que abrirá de 8:00 a 15:00 h. La entrada será entre las 8:00 y las 9:00 h por la entrada de la calle Luis Larrainza.

Fechas clave

Una vez inscritos si hay más demanda que plazas, se realizará el sorteo el día 18 de noviembre, una vez realizado se publicarán en la web del Ayuntamiento de Madrid, los listados provisionales el 20 de noviembre. El plazo de reclamación y para confirmar plaza será del 20 al 24 de noviembre, y finalmente se publicará el listado definitivo el 25 de noviembre.