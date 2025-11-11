La gigantesca tuneladora Mayrit para la ampliación de la L11 de Metro ya está en España

La Comunidad de Madrid ha confirmado la llegada a territorio nacional de la tuneladora ‘Mayrit’, la maquinaria de última generación que se unirá a las obras de extensión de la Línea 11 de Metro. La tuneladora arribó al Puerto de Santander tras un complejo periplo marítimo que la llevó a surcar el Mar del Norte y el Canal de la Mancha antes de continuar por el Atlántico.

Tras su llegada por mar, la máquina de perforación ha iniciado su traslado por carretera hasta Madrid, donde será ensamblada para comenzar su trabajo en el suburbano capitalino. Se prevé que la ‘Mayrit’ esté lista para sumarse a la ampliación de la L11 a partir del próximo mes de marzo de 2026.

Un hito de la ingeniería fabricado en Alemania

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, confirmó la inminente incorporación de la tuneladora previamente, durante su visita a la factoría de la empresa Herrenknecht AG en Schwanau, Alemania, donde fue construida.

La ‘Mayrit’ es una tuneladora de tipo EPB (Earth Pressure Balance), diseñada específicamente para las características geotécnicas del subsuelo madrileño. Sus dimensiones la convierten en un hito de la ingeniería: mide 98 metros de longitud y pesa 1.500 toneladas. Su fabricación se prolongó durante 20 meses y cuenta con una capacidad de perforación de hasta 15 metros diarios.

El consejero Jorge Rodrigo destacó que la llegada de la máquina se convertirá en «testigo y símbolo de un importante periodo de desarrollo de la región», al tiempo que reafirma el «compromiso del Gobierno regional con el transporte público». El Ejecutivo autonómico está destinando 518 millones de euros a esta fase del proyecto.

Proceso de montaje y estado de la obra

Debido a sus enormes dimensiones, la tuneladora fue desmontada en piezas para poder realizar el traslado. Tras su viaje en barco hasta Santander, el material está siendo transportado en camiones pesados hasta su primer destino: la futura estación de Comillas, ubicada en el distrito de Carabanchel.

Se calcula que el montaje de la ‘Mayrit’ en la capital podrá extenderse hasta marzo de 2026, fecha prevista para que inicie las operaciones de perforación, según lo confirmado por el consejero.

Actualmente, los trabajos de ampliación de la Línea 11 avanzan a buen ritmo en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, con un nivel de ejecución del 18,4%. Rodrigo también recordó otros proyectos recientes de expansión del suburbano, como la recién inaugurada conexión de la Línea 3 entre Villaverde Alto y El Casar, y la ampliación de la L5 hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.