Madrid ciudadNoticias

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 11 de Metro de Madrid

Gacetín Madrid

El servicio de la Línea 11 de Metro de Madrid entre las estaciones de Carabanchel Alto y Pan Bendito ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este martes 11 de noviembre desde las 20:45 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «asistencia sanitaria» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo a las 21:18 horas aún sigue cortada.

Aunque el corte en la Línea 11 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Carabanchel Alto, San Francisco y Pan Bendito, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras. Se recomienda el uso de la Línea E1 de la EMT de Madrid.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

La gigantesca tuneladora Mayrit para la ampliación de...

Almeida presenta el Espacio Urbano Inteligente de Mercamadrid...

El musical de Oliver Twist llega a Madrid...

Ayuso inaugura el nuevo centro de entrenamiento de...

Más de 62.000 alumnos se quedan sin plaza...

Carlos Sainz encenderá el alumbrado navideño de Madrid

Detenido un hombre con documentación falsa y una...

Más Madrid critica que la Estrategia Comercial de...

Madrid inspecciona 1.900 construcciones irregulares en suelo protegido...

Detenido por atracar dos veces en 8 días...

Comentarios