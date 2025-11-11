Cortada parcialmente la circulación en la Línea 11 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 11 de Metro de Madrid entre las estaciones de Carabanchel Alto y Pan Bendito ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este martes 11 de noviembre desde las 20:45 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «asistencia sanitaria» y el tiempo de solución de dicha incidencia es de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. Sin embargo a las 21:18 horas aún sigue cortada.

Aunque el corte en la Línea 11 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Carabanchel Alto, San Francisco y Pan Bendito, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras. Se recomienda el uso de la Línea E1 de la EMT de Madrid.