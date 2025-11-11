Madrid ciudadNoticias

Un aparatoso accidente en la A-42 (Madrid) deja dos heridos, uno grave

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido sobre las 10 de la noche de este martes, 11 de noviembre, en la autovía A-42, sentido entrada a Madrid, ha dejado a dos personas heridas, una de ellas de carácter grave.

Por causas que aún se investiga, se ha producido una aparatosa colisión entre dos vehículos. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que intervenir para rescatar al conductor de uno de los turismos, que había quedado atrapado entre el amasijo de hierros.

Una vez liberado del coche destrozado, el personal del SAMUR-Protección Civil ha procedido a estabilizarlo en el lugar del incidente. Posteriormente, el herido ha sido trasladado de urgencia al Hospital 12 de Octubre con pronóstico potencialmente grave.

El conductor del otro vehículo implicado, de unos 40 años de edad, ha sido también atendido por sanitarios del SAMUR-Protección Civil por una lesión en el hombro, siendo finalmente evacuado al Hospital Clínico San Carlos, donde ha ingresado en estado no grave.

Tras las labores de rescate y asistencia sanitaria, los Bomberos municipales madrileños han saneado el vehículo más afectado y han asegurado la zona para restablecer la seguridad en la vía. La Policía Municipal de Madrid ha colaborado en las tareas de gestión de la emergencia.

Agentes de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil han asumido la investigación del siniestro y se han encargado de realizar el atestado correspondiente para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a la colisión.

