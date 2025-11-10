Madrid, epicentro este martes de la protesta por el «blindaje» de las pensiones

La Plaza de las Cortes de Madrid, frente al Congreso de los Diputados, acogerá este martes 11 de noviembre el acto central de una jornada de movilizaciones por la defensa del sistema público de pensiones. La concentración está convocada a las 11:00 horas por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).

Aunque la protesta principal tendrá lugar en la capital, la convocatoria se extiende a un centenar de poblaciones en todo el territorio nacional. La MERP, una plataforma compuesta por 537 organizaciones, busca presionar para que se incluya un «candado» en la Constitución española.

La reivindicación central de la plataforma es doble: prohibir expresamente en la Carta Magna la privatización del sistema de pensiones y, al mismo tiempo, garantizar por ley que estas no pierdan poder adquisitivo.

Para respaldar esta exigencia, la MERP ha informado de la recogida de un apoyo ciudadano significativo. Según sus datos, ya han entregado 2,6 millones de firmas en el Defensor del Pueblo y en las defensorías autonómicas correspondientes. Afirman tener, además, otras 300.000 firmas pendientes de entrega, lo que situaría el apoyo total cerca de los tres millones de rúbricas.

Portavoces de la plataforma han justificado la movilización en un contexto de preocupación. Citan «recortes» en las pensiones públicas en otros países europeos y, en el ámbito nacional, critican el retraso en la edad de jubilación y lo que consideran «ataques a las pensiones públicas y a los pensionistas».

La MERP define el Sistema Público de Pensiones como el «mejor sostén del Estado del Bienestar» y hace un llamamiento a la movilización de «49 millones de pensionistas, presentes y futuros», independientemente de «ideologías, credos y siglas».