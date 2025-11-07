Ayuso subraya que Madrid concentra el 80% de la inversión de Oriente Medio en España por sus políticas “respetuosas con las empresas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado hoy en el foro de inversiones deportivas de Oriente Medio Middle East Sports Investment Forum (MESIF), celebrado en el estadio Santiago Bernabéu de la capital, donde ha destacado que la región es el principal destino de los negocios de estos países fuera de sus fronteras, con casi el 80% del total nacional y 12.000 millones de euros.

“Venir a Madrid es pensar en vida, familias, alegría y prosperidad”, ha asegurado. A juicio de la jefa del Ejecutivo autonómico, esto se debe a la fiscalidad más baja de toda España y ser la única región sin impuestos propios, que “apuesta por la seguridad jurídica, la estabilidad y la confianza en políticas liberales respetuosas con el patrimonio y las empresas”.

Esta combinación permite atrae el 70% de toda la inversión extranjera de España, con una economía que genera el 20% del PIB, que genera uno de cada cuatro compañías y puestos de trabajo en España.

“El deporte supone en Madrid casi la cuarta parte de la industria deportiva del país y somos un escaparate en todo el mundo”, ha recalcado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha destacado eventos internacionales que atrae la región como la celebración del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en 2026, la NFL, el Maratón Internacional de Madrid, el próximo EuroBasket en 2029 o el Mundial de Fútbol de 2030.