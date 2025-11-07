Regresan las meninas a las calles de Madrid: descubre aquí dónde encontrarlas (listado completo)

El corazón de la capital se prepara, un año más, para acoger la exposición urbana Meninas Madrid Gallery, una iniciativa que cede las calles de la ciudad a 34 meninas a tamaño real que trasladan la atmósfera del cuadro más famoso de Velázquez al Madrid del siglo XXI, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

El proyecto está impulsado por el artista Antonio Azzato y cuenta con el apoyo del programa municipal ‘Todo está en Madrid’ y de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha participado en la presentación de esta VIII edición de la exposición en un acto celebrado en la Junta Municipal de Hortaleza.

Acompañada de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo; el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal del distrito, David Pérez, Sanz ha destacado que este evento “se ha convertido ya en una tradición madrileña más”, representando las nuevas meninas “algunos rasgos de carácter muy marcados en nuestra ciudad: la vitalidad, la creatividad y la solidaridad”.

La vicealcaldesa ha subrayado que estas figuras acercan el arte a los madrileños y dinamizan las calles, pero a la vez generan “actividad para nuestro comercio y para nuestra hostelería, que se ven potenciados por la imagen de Madrid como ciudad de compras”, objetivo del programa ‘Todo está en Madrid’, la plataforma impulsada por el Ayuntamiento a la que ya se han adherido cerca de 16.000 establecimientos, “impulsando y dando protagonismo al comercio local”.

Además, Meninas Madrid Gallery promueve valores, con el foco de esta edición en la accesibilidad, participando la ONCE con la primera Menina Braille, que visibiliza el sistema táctil de lectura. Se trata de una escultura pionera diseñada a base de frases en sistema braille y un relieve del cuadro original de Las Meninas que permite a las personas con discapacidad visual disfrutar del arte mediante el tacto. Hay otra menina, además, elaborada por niños con autismo gracias a la Fundación Autism Friendly, que promueve la sensibilización. “Quiero recordar –ha añadido Sanz– que este evento lleva recaudados para fines sociales más de un millón de euros a través de las subastas de meninas posteriores a cada edición”.

Meninas exhibidas en cinco distritos

Las 34 figuras, de 1,80 metros de altura, se exhibirán en los distritos de Barajas, Centro, Chamberí, Moncloa-Aravaca y Salamanca. Así, en Barajas habrá dos meninas ubicadas en el aeropuerto, dando la bienvenida a los viajeros que lleguen o pasen por la capital. El distrito de Centro contará con cuatro esculturas (dos en la plaza del Callao, una en la plaza de España y otra a la altura del número 18 de Gran Vía).

La plaza de Chamberí, esquina con la calle de Santa Engracia, 43, contará en esta edición con una menina y el distrito de Moncloa-Aravaca lucirá la suya en la calle de Ferraz 1, frente al templo de Debod.

El distrito de Salamanca, por último, acogerá 26 figuras (cuatro situadas en la plaza de Colón, otra en la calle de Goya 2, esquina con los jardines del Descubrimiento; 13 a lo largo de la calle de Serrano y en las confluencias de Serrano con Hermosilla y con la calle de la Armada Española y tres en Ortega y Gasset 29 y en las confluencias con Lagasca y Claudio Coello; una en la calle de Jorge Juan 18; otra en Ayala 43 y tres en el paseo de Recoletos a la altura de las calles de Villanueva, de Armada Española y de Prim). La ubicación exacta de las figuras y la ruta de la exposición está disponible en la plataforma Todo Está en Madrid.

Artistas, periodistas y entidades reinterpretan la figura velazqueña

La cantante Gloria Estefan, el dúo musical Los del Río, la actriz e influencer Paula Echevarría, los conductores de radio Javi Nieves y Mar Amate, la influencer Erika de la Vega o los artistas Eduardo Valenciano y Mausha Marsá son algunos de los encargados de reinterpretar este año las meninas y de plasmar su particular visión de la cultura española y las tradiciones de la ciudad y de sus vecinos.

Junto a ellos, el propio Antonio Azzato y Acotex, la organización empresarial representativa del comercio en la Comunidad de Madrid (Cocem), SAMUR-Protección Civil, AENA o la Embajada de la República Dominicana, entre muchas otras entidadesd, plasman su arte y sus mensajes en estas figuras.

En esta edición, el deporte cuenta con una presencia destacada con referencias especiales a las grandes citas internacionales que acogerá la ciudad en las próximas semanas como es el primer partido oficial de la liga de fútbol americano (NFL) que se disputa en Madrid. Así, los equipos de fútbol americano Miami Dolphins y Washington Commanders, World Football Summit o la propia NFL plasman sus mensajes en la icónica figura de Velázquez.

Meninas Madrid Gallery 2025 pone el foco, también, en la inteligencia artificial (IA) a través de la Menina Alexa, que promueve la innovación a través de la IA y ofrece novedades diarias a través de los dispositivos sobre la exposición, además de relatar curiosidades y misterios en torno a estas figuras.

Cada escultura tendrá un código QR que se podrá escanear con cualquier dispositivo móvil y donde se explicará el concepto de la obra además de presentar la menina de manera virtual.

Una iniciativa con carácter solidario

Una vez concluida la muestra, las meninas serán subastadas y el 80 % de la recaudación se donará a las fundaciones y asociaciones benéficas seleccionadas por la organización y por las entidades y artistas participantes, mientras que la cantidad restante contribuirá a financiar la celebración del evento.

Meninas Madrid Gallery se ha consolidado como un símbolo de solidaridad, inclusión y apoyo a causas sociales, además de ser una referencia cultural y un ejemplo de creatividad en el espacio público. Se ha convertido en una de las iniciativas más destacadas de dinamización artística y comercial de la capital y contribuye a la proyección internacional de la ciudad.

‘Todo Está en Madrid’, pilar de la estrategia municipal de promoción empresarial

‘Todo está en Madrid’ es un programa impulsado por el Área de Economía, Innovación y Hacienda y constituye un escaparate digital que agrupa al sector empresarial de la ciudad en una misma plataforma en la que figuran, georreferenciados, todos los establecimientos que se dan de alta de manera gratuita.

Sus objetivos son la señalización permanente en zonas comerciales de la ciudad, la promoción del pequeño comercio, la dinamización de mercados y zonas comerciales y la digitalización del sector comercial mediante subvenciones. Está

disponible en siete idiomas (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino) y se ha consolidado como un potente instrumento de promoción del turismo de compras y en apoyo a Madrid como capital de la moda y destino comercial.

Desde que se lanzó el proyecto en el año 2021, la web ha publicado más de 717 rutas, cuenta con más de seis millones de páginas vistas (822.000 en el presente ejercicio), con más de medio millón de visitas directas desde los Códigos QR repartidos por Madrid, se han adherido al programa unos 16.000 establecimientos y cuenta con más de 52.800 seguidores en redes sociales.