El teléfono 012 Contra las Drogas asiste a 453 madrileños en su primer año

La Comunidad de Madrid cumple el primer año del Plan Regional contra las Drogas con el 92% de las medidas ya en marcha. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha hecho hoy balance de esta iniciativa que cuenta con un presupuesto inicial de 200 millones de euros hasta 2027 acompañado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y el de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

García Martín ha destacado que el compromiso del Gobierno regional en esta materia es “contundente”. Por eso, ha añadido, tras la inversión inicial de 200 millones “estamos analizando permanentemente la situación para incluir todas aquellas acciones que se necesiten porque las drogas destruyen, enferman y matan”.

“Seguimos avanzando en la coordinación de los recursos disponibles en las diferentes consejerías para poner en marcha la Red de Atención Integral a Drogodependientes”, ha añadido García Martín, que ha explicado que este recurso permitirá el apoyo terapéutico, educativo y social que las personas con adicciones y sus familias necesitan “para afrontar una realidad que exige respuestas firmes y coordinadas”.

Este ambicioso plan, vertebrado en la prevención, asistencia, atención, reinserción, vigilancia, inspección y control, fue presentado por la presidenta Díaz Ayuso en noviembre del año pasado. En él participan todas las consejerías del Gobierno madrileño y, de sus 75 actuaciones previstas, 69 ya se han cumplido o están en proceso.

Una de ellas es el servicio 012 Contra las Drogas, que ofrece atención especializada de psicólogos las 24 horas del día y los 365 días del año a personas con problemas de adicciones, familiares y profesionales. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha asistido a 453 madrileños.

La mayoría de las llamadas son de los propios afectados, aunque también recurren a este recurso público gratuito madres preocupadas por sus hijos, hermanos y parejas. Entre las drogas por las que más preguntan, destacan la cocaína (28,3%) y el cannabis (18,3%). El 34% de las consultas estaban relacionadas con menores de 30 años.

Por otro lado, la Red de Atención a las Drogodependencias y Adicciones, formada por 24 dispositivos, asistió a 14.486 pacientes en 2024, y el Ejecutivo madrileño trabaja para incorporar tres nuevos centros a este sistema.

Para controlar la venta de derivados del cannabis y otras sustancias adictivas, se han realizado 30 inspecciones tanto en establecimientos como en máquinas expendedoras con el objetivo de detectar posibles incumplimientos en el etiquetado y la composición de estos productos.

Equipo de alta sensibilidad para detectar sustancias

En el ámbito de la Justicia, el Gobierno regional ha invertido más de 600.000 euros en un nuevo equipo de alta sensibilidad que ha permitido encontrar 13 sustancias psicoactivas que antes eran indetectables, cinco de las cuales ya se ha informado al Sistema de Alerta Temprana nacional.

Otra de las acciones desplegadas en el Plan está siendo el reparto de cerca de 3.200 carteles-espejo en estaciones de Metro, institutos, centros juveniles, deportivos y culturales para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos y perjudiciales de las drogas con el lema Estás viendo al responsable de tu vida.

A ello se suman las campañas informativas Los porros golpean tu vida hasta destrozarla, para concienciar sobre los peligros del cannabis; y Raya que te metes, vida que destrozas, enfocada a prevenir sobre la cocaína. Y se han sumado a esta iniciativa los cuatro clubes de fútbol madrileños de LaLiga: Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid, con sus jugadores portando la pancarta con Las drogas destrozan tu vida antes del comienzo de sus partidos.

Además, en el ámbito educativo se han instalado buzones físicos y electrónicos en colegios e institutos madrileños en los que poder alertar de la presencia de drogas en esos entornos. Y se han impartido 700 talleres de prevención del cannabis formando a 800 profesores con este objetivo.

Participación de Ilia Topuria

El pasado 23 de octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firmó un protocolo de colaboración con el deportista Ilia Topuria para concienciar a los jóvenes contra los efectos perversos de las drogas y el acoso escolar. Incluye, entre otras acciones, la participación del campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en encuentros y charlas motivacionales en colegios e institutos públicos, en las que compartirá sus experiencias personales de superación, disciplina y vida saludable.

Según los datos de la Encuesta Estudes, publicada misma semana, en la Comunidad de Madrid la prevalencia de consumo en los jóvenes que han probado el cannabis alguna vez en su vida se sitúa en el 19%, ocho puntos por debajo de los datos de la anterior encuesta de 2023. En cuanto a los que lo han hecho en los últimos 12 meses, el porcentaje se sitúa en el 14%, una cifra también ocho puntos inferior a la de hace dos años.