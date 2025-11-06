UGT rechaza la eliminación de las políticas LGTBIQ+ de Igualdad en los Presupuestos 2026 de Ayuso

El sindicato UGT Madrid ha expresado su «rechazo más rotundo» al proyecto de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2026. La central sindical centra su crítica en la decisión del Gobierno regional de reubicar las políticas destinadas al colectivo LGTBIQ+ fuera de la Consejería de Igualdad.

El sindicato denuncia que las partidas presupuestarias para el colectivo han sido trasladadas al programa de «Integración, participación social y lucha contra la exclusión». Para UGT Madrid, esta maniobra supone un «grave retroceso social y político» que desmantela años de avances y niega el carácter de derechos humanos y ciudadanía de estas políticas.

«No se asiste, se garantiza»

Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, afirmó que la Administración ha optado por convertir los derechos públicos en «simples medidas asistenciales», señalando que «no se puede relegar la igualdad LGTBIQ+ a la beneficencia».

Desde el sindicato, se insiste en que la inclusión del colectivo en el marco de Igualdad fue un logro alcanzado mediante el diálogo, y que la función de la administración es «garantizar sus derechos y libertades», y no tratarlos como un colectivo objeto de asistencia.

Estrategia de recortes

UGT Madrid considera que el traslado presupuestario forma parte de una «estrategia deliberada» que busca diluir las políticas de igualdad. La central sindical recuerda que esta medida se suma a una serie de acciones previas que han debilitado las estructuras de igualdad en la región, como la eliminación de la Subdirección General de Igualdad LGTBI en 2024 y la retirada de subvenciones específicas a las asociaciones del colectivo.

El sindicato advierte que este cambio de enfoque —de un modelo basado en la igualdad a otro de asistencia— es «profundamente peligroso» y se extiende a otros ámbitos sociales de protección.

UGT Madrid exige al Gobierno madrileño que rectifique de inmediato y devuelva las políticas LGTBIQ+ a la Consejería de Igualdad, garantizando tanto su dotación presupuestaria como su autonomía institucional.