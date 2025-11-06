Nacen los Celebrity Pets Awards, la gala que celebra en Madrid el vínculo entre humanos y animales

El próximo 25 de noviembre, Madrid desplegará su alfombra roja más tierna y emotiva para acoger la primera edición de los Celebrity Pets Awards, una gala inédita en España que nace para rendir homenaje al vínculo más puro que existe: el que une a las personas con los animales.

Será una noche de emociones, historias y reconocimientos en la que la valentía, la empatía y el amor incondicional se darán la mano para celebrar a quienes inspiran una convivencia más humana y responsable con ellos.

El evento se celebrará en La Masía (Grupo José Luis) y estará conducido por Roberto Brasero, con Susanna Griso como madrina de honor, gran amante de los animales y símbolo de compromiso y sensibilidad.

A su alrededor, un elenco de premiados, entregadores e invitados de todos los ámbitos -arte, ciencia, comunicación y bienestar animal- convertirá esta cita en un punto de encuentro entre famosos y héroes anónimos unidos por una misma causa. Una gran gala de sentimientos, donde la ternura y el respeto hacia los animales serán los verdaderos protagonistas de la noche.

Los galardones más animales

En esta primera edición, los premiados son:

Premio Hero: Emilio Suárez y Snoopy , por su labor en el Ejército de Tierra y su ejemplo de coraje y lealtad. Este binomio, que ahora comparten juntos la jubilación, ha participado en misiones de riesgo, demostrando que la disciplina, la entrega y la confianza entre humano y perro pueden salvar vidas.

Premio Travel Pet by JAECOO: Pablo y Pipper , el tándem que ha hecho historia viajando por toda España para promover el turismo pet friendly. Su proyecto ha inspirado a cientos de personas a disfrutar del viaje junto a sus mascotas y a abrir las puertas del turismo responsable con los animales.

Premio Innovación: Auziker , por el desarrollo de dispositivos tecnológicos pioneros para el entrenamiento de perros detectores. Auziker une ciencia e instinto canino, diseñando soluciones que mejoran la seguridad de las personas y potencian las capacidades de los perros de servicio.

Premio Rescue: Guardia Civil, Policía Nacional y UME , por su trabajo conjunto en labores de rescate, especialmente durante la DANA en Valencia. Equipos formados por personas y perros que, codo con pata, se juegan la vida para salvar la de otros, demostrando una coordinación y entrega ejemplares.

Premio Pet Influencer: Juan Manuel Jimeno (@EcoJuanManuel) , por usar las redes sociales con humor y ternura para concienciar sobre la adopción y el cuidado responsable. Sus vídeos, seguidos por miles de personas, han logrado contagiar amor por los animales y fomentar un mensaje positivo y educativo.

Premio Solidaridad: Mónica Cruz , por su compromiso con la protección y adopción de animales. Su implicación personal y su visibilidad mediática la convierten en un referente de empatía y conciencia, recordando que la verdadera solidaridad también deja huellas.

Premio Inseparables: Máximo Huerta y Doña Leo , por una relación que simboliza la fidelidad y el amor incondicional entre personas y mascotas. Un vínculo forjado durante años que refleja la complicidad, el cariño y la vida compartida con nuestros compañeros peludos.

Premio Concienciación: Luis Merlo , por dar visibilidad a la adopción de perros mayores y con necesidades especiales. Su ejemplo muestra que adoptar no es solo ofrecer un hogar, sino cambiar dos vidas: la del animal y la de quien lo acoge.

Premio Salud: Lidia y Cini – Fundación CANEM , por su labor pionera en la formación de perros de alerta médica. La historia de Cini, capaz de anticipar las crisis diabéticas de Lidia, fue el origen de una fundación que lleva más de una década salvando vidas gracias al vínculo entre humano y perro.

Premio Seguridad Animal: BabyAuto Pets, por su innovador arnés de seguridad, diseñado y testado en laboratorio para proteger a los perros durante los desplazamientos.

La gala cuenta con la colaboración y asesoramiento de Héroes de 4 Patas -asociación que trabaja por el bienestar de perros retirados de los cuerpos de seguridad- y de la Protectora ALBA, una de las más veteranas de Madrid. Además, el Colegio de Veterinarios de Madrid participa como entidad colaboradora, reforzando el valor divulgativo y ético de los premios en torno al bienestar animal.

Los Celebrity Pets Awards son posibles gracias al apoyo de patrocinadores comprometidos con la causa animal. JAECOO, marca automovilística que impulsa el galardón Travel Pet y promueve la movilidad pet friendly. También apoyan el evento Fundación ONCE del Perro Guía, MiVet y Zooplus, unas marcas que comparten la misión de construir una sociedad más responsable y respetuosa con los animales.