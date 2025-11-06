Más Madrid recurre el Plan Reside de Almeida: «busca convertir la ciudad en un megahotel»

El grupo municipal de Más Madrid ha anunciado la presentación de un recurso contra el Plan Reside del Ayuntamiento, impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. El portavoz en funciones de la formación, Eduardo Rubiño, criticó duramente la estrategia municipal, a la que calificó de «Plan Expulsa», asegurando que su único objetivo es convertir la capital en un «megahotel».

Según Más Madrid, el plan del Ayuntamiento no busca resolver el problema de la vivienda turística ilegal, sino que actúa como una «farsa» que despliega una «alfombra roja a los fondos buitre» y a los grandes inversores.

Críticas a la regulación y la inspección

Rubiño argumentó que el plan esconde un riesgo para el uso residencial de la ciudad. Denuncia que la normativa permitiría transformar hasta 315.000 viviendas que actualmente son hogares familiares en alojamientos turísticos, beneficiando únicamente a los grandes propietarios en detrimento de los residentes.

En este sentido, el portavoz citó casos de vecinos que estarían siendo «extorsionados» para abandonar sus casas y facilitar la conversión de edificios enteros. Otro de los focos de la crítica de Más Madrid se centra en la «ineficacia del Ayuntamiento para atajar la ilegalidad»:

La formación sostiene que no existe ninguna medida dirigida a combatir los existentes en la ciudad. Falta de Inspectores: Más Madrid denuncia que el Ayuntamiento no ha cumplido su promesa de reforzar la plantilla de inspectores de disciplina. Afirman que, tras prometer un aumento de diez inspectores, la plantilla sigue sin cubrir 80 de las 389 plazas existentes, lo que impide atajar el problema de control.

«La realidad es que desde que Almeida es alcalde se abren 10 nuevos pisos turísticos ilegales por cada uno clausurado», declaró Rubiño. Finalmente, el portavoz de Más Madrid reiteró que su formación no dará tregua a las Viviendas de Uso Turístico (VUT) ilegales y que trabajarán para «echarles el cerrojo», blindar el uso residencial, limitar las subidas de los alquileres y ampliar el parque público de viviendas.