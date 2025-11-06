Tetuán celebra la Semana de la Ciencia con una exposición de astrofotografía y dos conferencias

El distrito de Tetuán se encuentra en plena celebración de la Semana de la Ciencia y la Innovación. Hasta el 16 de noviembre, la junta municipal del distrito acerca la ciencia a la ciudadanía de manera lúdica y atractiva en el Centro Cultural Eduardo Úrculo. Este espacio municipal albergará dos conferencias y una exposición a cargo de la Agrupación Astronómica de Madrid (AAM), entidad sin ánimo de lucro experta en astronomía y ciencias afines, cuya sede se localiza en el distrito.

La concejala de Tetuán, Paula Gómez‑Angulo, ha visitado esta mañana la muestra, que lleva por título Una ventana al universo, junto al presidente de la AAM, José Prieto. La exposición exhibe una selección de 44 astrofotografías captadas por miembros de la agrupación. Los visitantes podrán disfrutar de imágenes lunares, planetarias y solares de muy alta calidad que retratan el universo de forma espectacular.

En la primera de las conferencias, que lleva por título Próximo eclipse total de Sol, el 12/08/2026, los asistentes aprenderán sobre uno de los hitos astronómicos más cercanos en el calendario: el eclipse solar que tendrá lugar el próximo verano. En la segunda, Iniciación a la astrofotografía, recomendada para mayores de 18 años, miembros de la AAM enseñarán los fundamentos de esta disciplina que combina la astronomía y la fotografía digital.