Abierto el plazo para solicitar plaza en el campamento urbano de Navidad de Retiro

Retiro organiza el campamento urbano de Navidad ‘Pequeños artistas por el mundo’, con objeto de facilitar la conciliación de las familias del distrito en los días no lectivos. Esta propuesta es una iniciativa del Departamento de Educación de la junta municipal y está destinada a niños desde los 3 años (escolarizados en segundo ciclo de Educación Infantil durante el presente curso) hasta los 12 (escolarizados hasta sexto curso de Educación Primaria).

Se ofertan en total 40 plazas, para las que tendrán prioridad los menores residentes o escolarizados en centros educativos del distrito de Retiro y aquellos cuyos padres o tutores legales trabajen ambos en el distrito, debiendo aportar documento que lo justifique. Además, Las solicitudes que no cumplan estos criterios solo podrán optar a las plazas que queden vacantes.

Las actividades se desarrollarán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 5 y 7 de enero en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Roma (calle de Juan Esplandiú, 2). La asistencia será obligatoria para el periodo completo de ocho días. El campamento incluye propuestas de ocio lúdico-educativas y servicio de desayuno, almuerzo, comida y merienda, según la hora de entrada. El horario es de 8:00 a 9:00 h, con posibilidad de horario ampliado de salida, de 17:00 a 18:00 h.

El plazo de inscripción en este campamento de invierno se prolongará hasta las 23:59 horas del viernes 14 de noviembre. Las inscripciones podrán realizarse a través del formulario online o por vía telefónica en el número 678 967 267.

En el caso de que se presenten más solicitudes que plazas disponibles, el 20 de noviembre se celebrará un sorteo en la junta municipal. La asignación de plazas se publicará el 25 de noviembre en la web del distrito de Retiro. Del 1 al 5 de diciembre (ambos incluidos), se abrirá el plazo para formalizar la plaza.