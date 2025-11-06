El concejal de Centro, Carlos Segura, ha visitado esta tarde la exposición Lavapiés: una mirada de los años 80 hasta hoy, promovida por la junta municipal del distrito en colaboración con la Asociación Vecinal La Corrala.

La muestra, compuesta por fotografías, paneles y recortes de prensa de la época, ofrece un recorrido visual por la historia reciente de esta emblemática zona madrileña y refleja su transformación urbana. Se puede visitar de forma gratuita hasta el próximo 16 de noviembre en el Centro Cultural Lavapiés, de lunes a sábado, en horario de 9:00 a 20:00 horas.

Segura ha subrayado la importancia del trabajo conjunto entre instituciones y asociaciones vecinales “para enseñar a las nuevas generaciones la historia de su barrio y que conozcan de dónde venimos y en qué futuro en común queremos trabajar”.

Esta exposición forma parte de un conjunto de cuatro muestras previstas hasta 2027, año en el que la asociación vecinal conmemorará los 50 años de su creación. La primera de estas exhibiciones se presentó en 2024 y abarcó el periodo comprendido entre los años 70 y 80.