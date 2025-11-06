Si recibes este mensaje por WhatsApp, tu cuenta bancaria está en grave peligro

La Policía Nacional y la Guardia Civil han emitido una advertencia urgente a los usuarios de WhatsApp ante la proliferación de una nueva modalidad de estafa de suplantación de identidad (phishing) que está vaciando cuentas bancarias.

Este método se caracteriza por la inmediatez y el alto grado de manipulación emocional, buscando obtener datos personales y claves de acceso bajo una falsa emergencia. Las autoridades han detectado un aumento en el número de denuncias relacionadas con el conocido como «timo del hijo en apuros» o «el timo del nieto», una modalidad de fraude que ha sido perfeccionada por los ciberdelincuentes para generar pánico en la víctima.

Un falso mensaje de auxilio

La trama se inicia cuando el usuario recibe un mensaje a través de WhatsApp de un número desconocido, supuestamente enviado por un familiar directo (hijo, nieto o sobrino). El mensaje, a menudo breve y desesperado, suele indicar una situación de urgencia que impide al familiar utilizar su teléfono habitual:

«Hola, mamá/papá. Mi teléfono se ha roto/lo he perdido. Este es mi número temporal.»

«Necesito que me hagas una transferencia urgente a esta cuenta. Es vital y no puedo llamar.»

El objetivo del estafador es generar una ruptura en el protocolo de comunicación habitual (como una llamada) y convencer a la víctima de que debe actuar con rapidez para «ayudar» a su familiar.

El Peligro para las cuentas bancarias

Una vez que la víctima entra en conversación, el delincuente procede a solicitar dinero para solucionar la supuesta emergencia (pagar una multa, una reparación urgente, o una deuda).

En las últimas variantes, sin embargo, el phishing ha evolucionado para solicitar directamente las claves de banca electrónica o los códigos de verificación (OTP) que llegan al móvil, bajo el pretexto de que necesitan acceder a la cuenta de la víctima para «realizar ellos mismos el pago» o para «verificar una transferencia».

Consejos de seguridad de las autoridades

La Policía Nacional insiste en que la mejor defensa contra esta estafa es la desconfianza y la verificación: