Madrid tendrá un presupuesto municipal de 6.578 millones de euros en 2026, un 4.8% más

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, junto con la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha presentado el proyecto de presupuestos para el próximo año tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno celebrada esta mañana. Estas cuentas permitirán al Consistorio de la capital disponer de 6.578 millones de euros en 2026, 301,1 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 4,8 % respecto al presente ejercicio. El presupuesto será de 7.724 millones de euros, incluyendo el sector público empresarial.

El de 2026, al igual que todos los confeccionados en la etapa del Gobierno de Almeida, es un presupuesto realista, ajustado a la situación económica, elaborado bajo un escenario de incertidumbre, por desconocer el marco presupuestario fijado por el Gobierno de España, y respaldado por las previsiones económicas nacionales que, de nuevo, sitúan a Madrid como centro de la actividad socioeconómica del país, con un crecimiento del 2,5 % del PIB, 2,4 millones de afiliados a la Seguridad Social y una tasa de paro del 7,8 %, 2,5 puntos por debajo de la media nacional.

Estas cuentas se sustentan sobre cuatro grandes ejes: la sostenibilidad social, la económica, la medioambiental y la cohesión territorial. Cuatro pilares sobre los que se apoyan los servicios públicos municipales y el modelo de transformación impulsado por el Gobierno municipal.

Refuerzo del gasto social

El presupuesto de 2026 tendrá, un año más, un marcado perfil social. Para ello, el gasto social alcanzará los 1.271 millones de euros (141 millones más que en 2025), lo que permitirá al Ayuntamiento destinar a políticas sociales 360 euros por habitante, un 43 % más que en el año 2019. Este porcentaje adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que el número de empadronados en la capital en la actualidad es de 3.527.924 personas, 261.000 más que en el año 2019.

La ampliación del servicio de Ayuda a Domicilio en 112 millones hasta alcanzar los 335 millones de euros, el Plan de Fomento de la Natalidad y la Conciliación o el servicio gratuito de Teleasistencia para los mayores de 87 años certifican el compromiso del equipo de Gobierno con los colectivos más vulnerables de la capital. Todo ello, sin olvidar otra de las piedras angulares de este mandato, la construcción de vivienda pública que, en 2026, continuará con los pisos destinados al alquiler asequible para alcanzar un patrimonio cercano a 10.300 viviendas, gracias a las 1.000 que se habrán entregado entre los años 2025 y 2026.

Más inversión, mayor cohesión territorial

Asimismo, en el apartado de la sostenibilidad económica y la cohesión territorial, 2026 será el año con mayor inversión en la capital desde 2008. La media de inversión de este segundo mandato de Almeida es de 639 millones de euros, frente a los 248 de la corporación 2016-2019, es decir, más del doble.

Los grandes proyectos transformadores de la ciudad como la finalización del soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas y el cubrimiento del tramo final de Castellana dispondrán de un presupuesto de 279 millones de euros. Pero no serán los únicos, el presupuesto de 2026 incluye 655 proyectos para avanzar en la transformación y cohesión territorial iniciada hace seis años en los barrios de la ciudad. Estas cuentas permitirán que los 21 distritos gestionen un 15 % más de presupuesto, superando por primera vez los 1.000 millones de euros, que reciban 713 millones de todas las áreas en inversiones y que vayan a contar con 47 nuevos equipamientos, de los que 20 finalizarán en 2026.

Este esfuerzo inversor en servicios públicos de calidad y la apuesta por la digitalización se complementará con una nueva bajada de la presión fiscal a los contribuyentes madrileños de 33,5 millones de euros. En concreto, se reduce el IBI a todos los madrileños del 0,428 % al 0,414 %, lo que les permitirá pagar el próximo ejercicio 31 millones de euros menos que en 2025 (el recibo del IBI se ha rebajado un 20 % desde el año 2019); se incrementa del 50 al 95% la bonificación de este impuesto para los comercios centenarios, además de mantenerse las bonificaciones a familias, colectivos vulnerables, empresas y todas las de carácter medioambiental.

Una reducción de la presión fiscal que se une a las cinco anteriores aprobadas, que han permitido un ahorro acumulado desde el año 2019 de 1.280 millones de euros. Esta nueva bajada de impuestos hará que los madrileños paguen el próximo año 253 millones menos que en 2019.

Además, se reducirá en casi 500 millones de euros la deuda del Ayuntamiento para situarse en 1.518,5 millones de euros, la cantidad más baja de los últimos 20 años. Una sólida política económica, avalada por las agencias de rating, que ha permitido que el periodo medio del pago de proveedores se sitúe en el mes de septiembre en los 11,13 días de plazo.

Un Madrid más limpio y más verde

El cuarto pilar de este presupuesto es la sostenibilidad medioambiental, para lo que se destinarán 1.988 millones de euros destinados al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, 67 millones más que el año 2025, siendo el área que más incrementa su presupuesto en valores absolutos.

La limpieza y la conservación de las zonas verdes seguirá siendo una prioridad para el Gobierno madrileño, destinándose más de 1.000 millones de euros a estos dos ámbitos. Se reserva una partida de más de 330 millones para la limpieza viaria, SELUR e interbloques y 423 millones para la recogida de residuos, la conservación de contenedores, la gestión de los puntos limpios de la ciudad y el tratamiento de residuos de Valdemingómez.

Se incrementará ligeramente la cuantía que se dirige a parques y zonas verdes, con más de 200 millones de euros, a fin de realizar obras de mejora en la Casa de Campo, el parque del Retiro, la Quinta de Torre Arias, Fuente del Berro o Quinta de los Molinos.

Una política medioambiental que ha hecho que la capital haya sido reconocida por sexto año consecutivo como ‘Ciudad arbórea del mundo’ por el compromiso con la sostenibilidad y la conservación del arbolado urbano, con más de 5,7 millones de árboles y 6.000 hectáreas de zonas verdes o que la capital haya cumplido en los tres últimos años con la directiva europea de calidad del aire.

Gasto por capítulos

Atendiendo a la clasificación del presupuesto por capítulos, el Capítulo I, donde se incluyen los Gastos de Personal, se incrementa en 57,8 millones de euros hasta los 2.150,9 millones de euros, un 2,8 % más que en el año 2025, lo que permitirá pagar las retribuciones de los más de 32.000 empleados municipales, así como dotar presupuestariamente la incorporación de nuevos efectivos procedentes de la resolución de las ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

Concretamente, el presupuesto para 2026 recoge casi 22 millones de euros para la incorporación de nuevo personal, lo que va a permitir la incorporación de 645 efectivos de cuerpos operativos (Policía Municipal, Bomberos y SAMUR-PC) y de otros 1.650 efectivos de diferentes categorías tanto de administración general como de administración especial.

Otro de los apartados que experimenta un incremento importante es el Capítulo 2, Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, que alcanza los 2.725,2 millones de euros, 125,2 más que en 2025 (4,8% más), principalmente para dar cobertura a los servicios relacionados con la sostenibilidad medioambiental, la limpieza y zonas verdes.

Por otra parte, mientras el Capítulo 3, Gastos Financieros, baja 3,8 millones hasta los 94,5; el Capítulo 4, Transferencias Corrientes, alcanza los 640 millones, 15,7 millones más, en los que se incluyen 253 millones como aportación al Consorcio Regional de Transportes, diversas líneas de ayudas muy relevantes para los madrileños como la Tarjeta Familias, dotada con 19 millones, ayudas para emergencia social o becas para escuelas infantiles, así como 8,3 millones del convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para comedores escolares o el Plan de Natalidad con 14 millones de euros. Asimismo, las aportaciones que se presupuestan a sociedades mercantiles municipales suponen el 38 % del total de los créditos del capítulo, por importe de 242 millones. En lo referente al Capítulo 5, Fondo de Contingencia, se incrementa en 4,3 millones, hasta los 38 millones de euros.

Las inversiones previstas para el próximo año aumentan en 92,3 millones de euros, hasta los 751 millones, la cifra más alta desde 2008, una cantidad que sumada a la de las empresas públicas asciende a 1.011 millones. El presupuesto incluye 655 proyectos de inversión, de manera que se invertirá, entre otros, en 47 equipamientos: 13 culturales, 11 deportivos, 10 sociales, 5 de seguridad y emergencias y 8 de otra naturaleza y habrá 342 millones de euros de inversión nueva.

Por último, las Transferencias de Capital, incluidas en el Capítulo 7, se incrementan en 9,5 millones para situarse en 178,06 millones de euros.

Incremento del gasto en áreas y distritos

El gasto se incrementa en todas áreas de Gobierno: Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el área que más crece en porcentaje, un 7,1 %, alcanza los 402,9 millones de euros; Políticas de Vivienda, un 5,4 % hasta los 224,6 millones de euros; Economía, Innovación y Hacienda, un 4,6 % hasta los 538,3 millones de euros; Cultura, Turismo y Deporte, un 3,9 % hasta los 253,4 millones de euros; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, un 3,5 % hasta los 1.988,2 millones de euros; Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, un 1,8 % hasta los 1.104,5 millones de euros y Obras y Equipamientos, un 1,3 % hasta los 645,4 millones de euros.

En lo referente a las cuatro áreas delegadas, todas ellas administrarán más presupuesto: Turismo, un 7,5 % hasta alcanzar los 14,6 millones de euros; Innovación y Emprendimiento sube un 3,6 % hasta los 29,9 millones de euros;

Limpieza y Zonas Verdes, un 3 % hasta los 1.149,6 millones y el Área Delegada de Deporte, un 0,5 % hasta los 38,2 millones de euros.

Las cuentas de los distritos de la capital son las que más crecen. Lo hacen, porcentualmente, más del triple respecto al presupuesto general del Ayuntamiento de Madrid, casi un 15 %. Por primera vez, superan en toda la serie histórica los 1.000 millones de euros (1.059), 135,1 millones más que el año 2025. En 2026, se destinarán 38 euros más por persona que este año y 100 más de lo que se destinó en el año 2019.

Todos los distritos aumentan su presupuesto respecto a este ejercicio. Dispondrán de 335 millones para el Servicio de Ayuda a Domicilio, 191 millones en instalaciones deportivas, 110 millones en centros docentes de enseñanza infantil y primaria y 51 en actividades culturales. Desde que Almeida llegó a la Alcaldía en 2019, el presupuesto de los 21 distritos de la capital ha crecido 406 millones de euros, un 62 %. Además, el presupuesto de los nueve distritos del sur y este (SURES) alcanza los 559 millones, 78,4 millones más que en el año 2025, lo que supone 347 euros por persona, y crece cuatro puntos más que el total de los distritos desde 2019.

Además, el Ayuntamiento destinará 713 millones a inversiones en los 21distritos de la capital, de los que 300 millones serán en los distritos SURES, 16 millones más que en el presente ejercicio.

Ingresos

La previsión de ingresos no financieros para el próximo año crece en 238,4 millones de euros, un 3,8 % más que en 2025, hasta situarse en 6.574,7 millones de euros.

En impuestos directos, la previsión es de 2.490,7 millones de euros, 23 millones menos que en 2025, mientras que los indirectos suben en 47,2 millones hasta los 293,5 millones. Las tasas aumentan hasta los 1.055,2 millones de euros, 47 millones más.

Las transferencias corrientes se incrementan en 172,8 millones hasta los 2.543,7 millones de euros. Además, los ingresos patrimoniales disminuyen en 3,8 millones, situándose en 76,4 millones. En lo referente a la enajenación de inversiones reales, bajan 9,1 millones hasta los 107,5 millones, mientras que las transferencias de capital suben 7,4 millones y se quedan en 7,6 millones de euros.

Coordinación General de la Alcaldía

La Coordinación General de la Alcaldía continuará con el proceso de transformación digital de los servicios municipales y de la ciudad. Para ello, el próximo año dispondrá de un presupuesto de 228,7 millones de euros, 12,9 millones más que en el presente ejercicio.

La Oficina Digital destinará a este proceso 16 millones de euros, un 40,6 % más que en 2025, con el objetivo de continuar con el desarrollo e implantación de la estrategia Madrid Capital Digital, que comprende, entre otros, la gestión inteligente de procesos del Ayuntamiento, el impulso de infraestructuras y nuevos casos de uso del Gemelo Digital de la ciudad; el diseño de los espacios urbanos inteligentes hiperconectados mediante IoT, el impulso de las infraestructuras y proyectos 5G y del laboratorio 6G de la ciudad, el Cerebro Digital de la ciudad y la capacitación digital para la ciudadanía y el personal municipal.

Por otra parte, el organismo Informática Ayuntamiento de Madrid contará con un presupuesto de 172,4 millones de euros, un 5,1 % superior a 2025. En este caso, sus proyectos nuevos más destacables van destinados a los servicios a la ciudadanía, con la renovación de aplicaciones para centros deportivos y de salud o las oficinas virtuales de atención ciudadana, además de continuar con el desarrollo del proyecto ALMA de servicios sociales.

La Coordinación General de la Alcaldía, en su decidido apoyo a proyectos que promocionen la ciudad, destinará 4 millones de euros al sector audiovisual para fortalecer su tejido productivo y hacer de Madrid el centro audiovisual de España y un referente internacional. Por último, continuará el impulso a la colaboración público-privada desde la plataforma Foro por Madrid, planificando acciones en beneficio de la ciudad.

Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias

El Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias contará para 2026, incluyendo al Organismo Autónomo Madrid Salud, con un presupuesto de 1.104,5 millones de euros, 20 millones más que en 2025, lo que representa un incremento de un 1,8 %. De esta cantidad, se destinarán 920 millones de euros al personal de seguridad y emergencias para cubrir las necesidades económicas de 9.836 efectivos de los tres cuerpos.

Los tres pilares del área son el programa de seguridad, con 540 millones de euros, el de Bomberos, con un presupuesto de 205 millones de euros y el de SAMUR-Protección Civil, con 97 millones.

En materia de seguridad y emergencias, para incrementar la protección de los ciudadanos, proporcionar una respuesta eficaz en las emergencias y aumentar la capacidad de prevención de los madrileños, se dotará a Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil y Bomberos de Madrid de los medios necesarios para desarrollar su labor. Así, se destinarán, por ejemplo, más de 9,9 millones para el arrendamiento de vehículos policiales y 5,7 millones para el renting de ambulancias de SAMUR-PC.

En nuevas inversiones, destacan los 10,9 millones para la adquisición de 30 vehículos pesados del Cuerpo de Bomberos; los 3 millones para el suministro de vehículos de Policía Municipal; los 2,7 millones para la compra de chalecos de protección y los 1,8 millones para dispositivos electrónicos de control (DEC o ‘táser’) para los agentes, así como los 660.000 euros para el suministro de aparatos de electromedicina para SAMUR-PC.

Asimismo, se incrementan las partidas para las obras en los parques de bomberos 9º (839.000 euros), 10º (110.000 euros) y 12º (106.500 euros) y se destinan 4,1 millones de euros para la obra del Centro Logístico Policial en Orcasur (Usera); la partida para la fase 2 de la Base 0 de SAMUR-PC (315.500 euros) y para la obra del Centro Integrado de Seguridad y Emergencias -CISEM- (500.000 euros).

Las direcciones generales vinculadas a Vicealcaldía, por su parte, cuentan entre sus objetivos avanzar hacia el reequilibrio territorial, mejorar la coordinación con los distritos y la desconcentración municipal, impulsar la accesibilidad, fomentar la transparencia, informar e impulsar la participación ciudadana.

Entre sus partidas, destacan los 81 millones de los planes de reequilibrio territorial con los que se desarrollarán 276 proyectos para la mejora de los barrios más vulnerables; los 25,4 millones para financiar proyectos de presupuestos participativos; los 26,3 millones destinados al contrato de gestión de los canales de atención de Línea Madrid, y los 7,7 millones para promocionar acciones con entidades ciudadanas sin ánimo de lucro en los distritos (unidades distritales de colaboración).

Madrid Salud, por su parte, dispondrá de casi 123 millones de euros (un 2,6 % más que el año anterior) para seguir con los planes contra la soledad no deseada, las adicciones, la salud mental y, en general, para continuar promocionando los hábitos saludables en la ciudad de Madrid.

Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad contempla un presupuesto de 1.988,2 millones de euros para el próximo año, 67 millones de euros más que en 2026, lo que representa un 3,5 % más que en el año en curso. Para la mejora de la movilidad urbana, destaca durante este ejercicio la continuación de la ejecución de la gran obra del mandato: el Paseo Verde del Suroeste. Culminará el soterramiento de la A-5 para finales de año y se licitará el proyecto de urbanización del bulevar que se construirá sobre el túnel, cuyo anteproyecto está actualmente en fase de redacción.

En materia de urbanismo, el proyecto más importante que se llevará a cabo será la reparcelación del Sector de Valdecarros, que abarca la magnitud de 20 millones de metros cuadrados, una superficie equivalente a todos los desarrollos del sureste impulsados hasta la fecha. Sobre los terrenos de Valdecarros, se erigirán más de 50.000 nuevas viviendas que permitirán aliviar la demanda inmobiliaria. La mitad de las viviendas proyectadas serán protegidas.

Se allanará el camino a la construcción de más viviendas en la capital con la reparcelación de la Nueva Centralidad del Este, que albergará en torno a 18.000 viviendas, y el Ensanche de San Fernando, que sumará a la ciudad otras 800. Por otro lado, se creará un nuevo campus de innovación en Valdebebas que impulsará el crecimiento en la economía del conocimiento, la digitalización y la innovación.

Las cuentas de 2026 contemplan la ejecución del contrato público para el desarrollo, soporte y mantenimiento de la plataforma Madrid-DBP (Digital Building Permits), una herramienta municipal innovadora y pionera que revolucionará el sector con la automatización de las licencias urbanísticas para la ciudad, permitiendo agilizar su tramitación, lo que redundará en la reducción de costes y los tiempos de espera para acceder, por ejemplo, a una vivienda en Madrid.

La limpieza y la conservación de las zonas verdes seguirá siendo una prioridad para el Gobierno madrileño, destinándose más de 1.000 millones de euros a estos dos ámbitos. Se reserva una partida de 330 millones para la limpieza viaria, SELUR e interbloques y 423 millones para la recogida y tratamiento de residuos, de los que 286 millones son para la recogida de residuos, la conservación de contenedores y la gestión de los puntos limpios de la ciudad, que se sumarán al tratamiento de residuos en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, y 137 millones de euros, para incrementar el reciclaje y reducir el vertido, así como acometer los trabajos necesarios para continuar minimizando las afecciones del parque en el entorno.

Se incrementará la cuantía que se dirige a parques y zonas verdes con más de 200 millones de euros, a fin de realizar obras de mejora en la Casa de Campo, el parque del Retiro, la Quinta de Torre Arias, Fuente del Berro o Quinta de los Molinos.

Área de Cultura, Turismo y Deporte

El presupuesto del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte para 2026 será de 253,4 millones de euros. Una partida que refuerza el compromiso municipal con el acceso universal a la cultura, la práctica deportiva para todos los públicos y la promoción de Madrid como sede de grandes eventos y destino turístico sostenible y diverso.

En el ámbito cultural, los más de 200 millones presupuestados permitirán ampliar los servicios a la ciudadanía con la apertura de nuevas bibliotecas en Montecarmelo, PAU de Carabanchel y Ensanche de Vallecas, así como la apertura al público del Palacio de El Capricho.

El presupuesto también consolida el apoyo al tejido cultural madrileño y a las principales instituciones del sector y mantiene la apuesta por la restauración, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico con proyectos como la restauración de la Fuente de Cibeles o la ampliación del Museo de Arte Contemporáneo. Además, se refuerza la programación en los centros culturales municipales y se consolidan festivales y ferias de referencia en la ciudad.

El Área Delegada de Deporte contará con un presupuesto de 38 millones de euros para seguir impulsando el deporte base, deporte femenino y deporte para personas con diversidad funcional, así como para reforzar la competición municipal, la promoción del deporte al aire libre y la optimización del uso de las instalaciones deportivas, junto con inversiones en nuevas instalaciones deportivas. En paralelo, se continúa potenciando el posicionamiento de Madrid como sede de grandes eventos deportivos internacionales.

Por su parte, el Área Delegada de Turismo dispondrá de un presupuesto de 15 millones de euros, un 7,5 % más que en 2025, en consonancia con la ejecución del Plan Estratégico 2024–2027, que se articula en torno a la consolidación del liderazgo del modelo de turismo de calidad de Madrid. De esta manera, el presupuesto permitirá revalidar el liderazgo de Madrid en la industria de reuniones y congresos, posicionando a la ciudad como un destino innovador y con valor añadido y captando eventos especializados en sectores estratégicos para Madrid.

Asimismo, se desplegará el Plan de Descentralización Turística de Madrid, un proyecto que ha permitido crear 22 zonas turísticas para distribuir mejor los flujos turísticos por la ciudad y generar un impacto positivo en la economía local y en el bienestar de los madrileños.

Área de Economía, Innovación y Hacienda

El Área de Economía, Innovación y Hacienda contará con un presupuesto de 538,3 millones de euros, 23,7 millones más que en el ejercicio anterior, lo que representa un 4,6 % más que en 2025.

Este presupuesto permitirá destinar 18 millones de euros al fortalecimiento de los mercados municipales, a la promoción del comercio de proximidad y a sectores estratégicos como la moda, la artesanía o la gastronomía. Todo ello, a través de la Estrategia Integral de Fortalecimiento del Comercio y la Hostelería de la Ciudad de Madrid, conforme al diagnóstico sobre el comportamiento del consumidor en los 21 distritos.

El apoyo a pymes y autónomos se reforzará mediante incentivos, acceso a financiación y espacios en las factorías industriales y en el Centro Integral de Economía Circular de Madrid (CIEC). En 2026, se pondrán en funcionamiento la Escuela Municipal de Cuidados y la de Talento Digital que, con las Escuelas de Alimentación y Hostelería y de Empleo Verde y Oficios, ofrecerán 430.000 horas de formación a más de 2.000 alumnos.

Por otra parte, los programas de recursos humanos priorizarán la formación, las relaciones laborales, la planificación y la gestión del personal municipal. Se potenciarán la formación de bienvenida, el desempeño y la promoción profesional.

Asimismo, se reforzarán las relaciones sindicales, la prevención de riesgos y la igualdad y se impulsará el relevo generacional, la atracción de talento y el desarrollo profesional.

Por otra parte, el próximo año, concluirán los trabajos para la implantación de la tramitación electrónica del padrón municipal. Más de 100.000 ciudadanos tramitarán sus gestiones a través de la sede electrónica municipal sin necesidad de acudir a las oficinas de atención a la ciudadanía.

La Agencia Tributaria Madrid seguirá apostando por la transformación tecnológica. Además del nuevo sistema de gestión de ingresos, se implantará, a través del Laboratorio Tributario, un modelo de analítica de datos integral para la toma de decisiones sobre la base de una analítica tributaria avanzada.

Por otra parte, el Área Delegada de Innovación y Emprendimiento dispondrá de 29,9 millones de euros para, entre otras actuaciones, poner en funcionamiento el nuevo Vivero de Hortaleza, así como para la difusión y convocatorias de acceso al sandbox de innovación y el incremento de recursos del Centro de Experiencias Inmersivas y de las ligas de eSports, dentro del Campus del Videojuego.

Área de Obras y Equipamientos

Consolidar la transformación urbana de Madrid, ofrecer a los ciudadanos los mejores equipamientos y mantener una ciudad bien conservada. Esos son los objetivos del Área de Obras y Equipamientos en 2026, para lo que contará con un presupuesto de 645,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3 % respecto a 2025.

Las cuentas contemplan grandes proyectos ya iniciados como Parque Ventas y Parque Castellana, que beneficiarán a más de 140.000 vecinos, y otros que arrancarán en 2026 como la remodelación de la calle Alcalá entre Cibeles y la plaza de la Independencia, la peatonalización del casco histórico de Barajas, la urbanización de la Gran Vía del Sureste en el Ensanche de Vallecas o las rehabilitaciones de plazas como la de Chamberí, Oporto o Jacinto Benavente. En total, las mejoras en el espacio público de la ciudad contarán con un presupuesto de 166,2 millones de euros.

En el capítulo de equipamientos, con un presupuesto de 149 millones de euros, hay previstas partidas para continuar dotaciones ya iniciadas como el complejo municipal de Legazpi, el aulario del CIFSE, el centro cultural y juvenil de Ciudad Lineal y el espacio cultural de Prado 30, entre otros; así como para iniciar la construcción de otras instalaciones como las dos nuevas escuelas infantiles de Usera y Retiro, el centro cultural, biblioteca y auditorio de El Cañaveral, la Comisaría Integral de Policía Municipal de Villaverde o los dos nuevos equipamientos sociales del Palacio de la Duquesa de Sueca. Asimismo, las cuentas de 2026 permitirán seguir reforzando la labor de reforma en instalaciones municipales ya existentes.

Los trabajos de conservación y mejora de las vías públicas contarán con un presupuesto de 208,4 millones de euros y se centrarán, como en ejercicios anteriores, en la mejora de calzadas, aceras, accesibilidad, alumbrado, túneles urbanos y pasos a distinto nivel, prestando una especial atención a los entornos escolares y de los centros de mayores.

Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad incrementará su presupuesto un 7,1 % en 2026 para acompañar a los madrileños en el desarrollo de sus proyectos de vida y generar los mejores servicios de atención a las personas en situación de vulnerabilidad. En concreto, dispondrá de 402,9 millones de euros, 26,6 millones más que en 2025.

El presupuesto de los servicios dirigidos a las personas mayores se eleva hasta los 458 millones de euros, gestionados junto a los distritos. Entre estas prestaciones destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyo nuevo contrato es el de mayor importe del Consistorio y que en 2026 tendrá un coste de 335 millones de euros. Se prevén 16 millones de horas de asistencia. Asimismo, se amplía la gratuidad de la Teleasistencia, que ahora beneficia a mayores de 88 años y que desde enero tampoco se cobrará el copago a mayores de 87.

La implantación del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación avanzará con la concesión de ayudas directas por nacimiento o adopción por importe de 14 millones de euros, con la creación de un sello que reconozca a empresas que faciliten la conciliación y con la apertura de una nueva escuela infantil en Salamanca que elevará las plazas de la red municipal hasta las 8.758. Además, la Beca Infantil Plus aumentará su crédito de 5,1 a 6 millones de euros y los recursos educativos se reforzarán con la puesta en marcha en Latina de la primera Escuela Municipal de Artes Escénicas, que formará a 1.000 alumnos.

También se reforzará la inclusión social de personas sin hogar y migrantes, con un presupuesto de 51 millones de euros. En 2026, entrará en funcionamiento el nuevo Centro de Acogida Salamina y aumentarán las plazas en viviendas. En paralelo, el presupuesto dedicado a promoción de la igualdad y atención a víctimas de violencia de género se incrementará hasta los 29,4 millones de euros y se abrirá el primer Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Puente de Vallecas.

SAMUR Social mejorará su atención en situaciones de emergencia social con la incorporación, por primera vez, de 13 psicólogos. La Tarjeta Familias se consolidará con 19 millones de presupuesto y se pondrá en marcha la primera oficina de orientación a familias con hijos de hasta 6 años con discapacidad.

Área de Políticas de Vivienda

El Área de Políticas de Vivienda contará con un presupuesto de 224,58 millones de euros destinados a gestionar y promover la vivienda pública de alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbana.

Se incrementa hasta los 137,23 millones la aportación municipal a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), lo que supone un 7 % más que en 2025. Dicha aportación elevará el presupuesto de la empresa a 174,46 millones de euros, un 3,7 % más, con una inversión prevista superior a los 112,8 millones de euros.

Todo ello, permitirá a EMVS Madrid continuar con la promoción de cerca de 6.100 pisos destinados al alquiler asequible, para alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas en 2026. Entre ellas, se encuentran las 2.200 del Plan Suma Vivienda, en colaboración público-privada, cuya primera fase (1.600 pisos) ya se encuentra en marcha y la segunda fase, con 600 viviendas adicionales, está en fase de licitación. EMVS Madrid continuará con sus programas de intervención en el mercado secundario como el Programa de Recuperación de Vivienda Vacía (ReViVa), así como las obras de urbanización de cinco entornos.

En cuanto a rehabilitación, se seguirán impulsando los planes incluidos en la Estrategia Transforma Madrid que integra los planes Adapta, Rehabilita y Transforma tu Barrio. En los últimos cinco años se han rehabilitado 110.000 viviendas, beneficiando a 300.000 madrileños y continuará activo el Servicio de Asesoramiento de Vivienda (SAVMadrid).

En materia energética, se ha presentado la Agenda Descarboniza Madrid 2050 y la Oficina Verde mantendrá su labor de asesoramiento. A ello, se suma la información de los colegios profesionales de Arquitectos y Aparejadores con el nuevo Servicio de Información a la Rehabilitación Edificatoria en Madrid (SIREM). Junto con la rehabilitación edificatoria, la regeneración urbana de entornos degradados es fundamental en las políticas de vivienda.

El Plan Regenera Madrid es un instrumento de planificación urbanística de carácter estratégico que tiene por objetivo reforzar la identidad del propio barrio desde el punto de vista social, ambiental y funcional. En el ámbito de este plan, se ejecutarán 14 actuaciones en barrios vulnerables.

Sector público

El presupuesto total de las empresas públicas municipales para 2026 alcanza los 1.412 millones de euros. La Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) contará con 957 millones para continuar su apuesta por la sostenibilidad ambiental. Dispondrá, a lo largo de 2026, de 530 autobuses eléctricos gracias a la incorporación de 70 más, lo que hará que uno de cada cuatro autobuses de EMT Madrid sea eléctrico y, además, se construirá el Centro de Operaciones de La Elipa.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), por su parte, contará con un presupuesto de 174 millones, que le permitirán alcanzar un patrimonio de 10.300 viviendas para alquiler asequible en 2026. El número de viviendas destinadas al alquiler asequible de EMVS Madrid se ha incrementado un 50 % en los últimos seis años.

Por último, Madrid Destino contará con 146 millones de euros; la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFCM), con 57 y Madrid Calle 30, con 78 millones de euros, siendo 2026 el año en que se culminará el proceso de cambio de modelo de gestión para pasar a ser 100 % municipal.

El presupuesto de los organismos autónomos será de 452 millones de euros, un 4 % más que en 2025, lo que supone 17 millones de euros más. Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM) dispondrá de 172 millones de euros, 8 millones más para continuar la transformación digital del Ayuntamiento y la ciudad de Madrid y Madrid Salud contará con 123 millones de euros para continuar con sus planes contra las adicciones, la salud mental y la soledad no deseada.

Por su parte, la Agencia Tributaria contará con 72 millones de euros para seguir con la mejora de la gestión de los impuestos municipales. La Agencia para el Empleo incrementará su presupuesto un 7 % hasta los 61 millones para poder impulsar la estrategia de Empleo de la Ciudad de Madrid. Por último, la Agencia de Actividades dispondrá de un presupuesto de 24 millones de euros.

En total, el presupuesto, incluido el sector público, asciende a 7.724 millones de euros. El proyecto de presupuestos 2026, una vez aprobado en Junta de Gobierno, pasará por un periodo de presentación de alegaciones y de enmiendas que concluirá con su elevación al Pleno del Ayuntamiento en el mes de diciembre para su aprobación definitiva y su entrada en vigor el 1 de enero de 2026.