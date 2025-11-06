Desmantelado un búnker de la droga en la Cañada Real regentado por un clan familiar

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto de venta de droga regentado por un clan familiar en la Cañada Real Galiana. Se trataba de una parcela con tres construcciones prefabricadas, dos de ellas utilizadas como viviendas y la tercera era usada para la venta y el consumo de sustancias.

El interior de esta edificación estaba diseñado con un habitáculo para el consumo, comunicado a través de una ventanilla con una zona bunkerizada desde donde se suministraba la droga a los consumidores. Han sido detenidos seis varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Abierto las 24 horas del día

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un punto de venta de droga en una parcela que disponía de tres construcciones. De estos edificios, uno era destinado a la venta de sustancias estupefacientes y las otras dos eran las viviendas de los regentes del negocio.

La venta se sucedía de forma continuada a lo largo del día y se tenía acceso tanto a pie como en vehículo. La parcela contaba con una pequeña explanada donde los clientes podían acceder con sus turismos y una vez realizada la compra, consumir en los mismos.

La construcción destinada a la venta de droga disponía de una sala para el consumo y comunicaba, a través de una ventanilla, con otra habitación que estaba bunkerizada. Desde ese bunker, protegido con una puerta con tres cerrojos, se vendían las monodosis a los consumidores y se guardaba la recaudación de la venta.

Una persona de confianza dispensaba la droga y custodiaba el dinero

Los miembros del clan eran los regentes del punto de venta. Contaban con subordinados que ejercían desde el exterior de la parcela, encargados del control de acceso, así como de la captación de clientela. En el interior, en la zona bunkerizada, había una persona de confianza cuyo cometido era la dispensación directa a los consumidores y la recepción del dinero.

Las investigaciones culminaron el pasado 23 de septiembre con la entrada y registro a las tres construcciones, incautándose 179 euros de dinero en efectivo, una katana, distintos tipos de sustancia estupefaciente -cocaína, heroína, hachís y tusibi- junto con numerosos útiles de preparación de la sustancia estupefaciente para su venta.

Sorprendido en el baño para deshacerse de las dosis

En una de las viviendas, ante la inminente entrada de los agentes, el morador fue sorprendido arrojando por el inodoro la droga que en esos momentos poseía, siendo recuperados varios envoltorios mojados de la tubería.

Por todos estos hechos, han sido detenidos seis varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.