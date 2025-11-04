Las obras en la L6 de Metro de Madrid para los trenes sin conductor ya están al 75%

La Comunidad de Madrid ha completado el 75% de los trabajos de renovación integral de la línea 6 de Metro. De este modo, el Gobierno regional cumple los plazos establecidos al inicio de unas actuaciones esenciales para la automatización de la infraestructura más utilizada de toda la red del suburbano, que culminará en 2027 con la incorporación de los nuevos trenes sin conductor.

Así lo ha indicado hoy el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante su visita a la estación de República Argentina, actualmente fuera de servicio por encontrarse dentro del tramo donde se concentran las intervenciones. “Las obras avanzan a buen ritmo en el arco este, entre Legazpi y Moncloa, y ya se encuentran en su ecuador, lo que nos permite mantener la hoja de ruta para reabrir la totalidad de la línea a partir del 31 de diciembre”, ha señalado. En este sentido, ha precisado que “ya se han sustituido 68,8 de los 86 kilómetros de carril de la Circular, lo que supone un 80% del total”.

La renovación de la superestructura de vía, junto con las tareas realizadas el pasado verano en el arco oeste, entre Moncloa y Méndez Álvaro, ha permitido retirar más de 33.000 metros cúbicos de balasto. Esta modernización mejora los tiempos de recorrido de los trenes, aumenta la fiabilidad de las instalaciones y optimiza las labores y costes de mantenimiento.

Paralelamente, se están realizando las adaptaciones necesarias para la posterior instalación de las puertas de andén, que incrementarán la seguridad en el servicio. Hasta la fecha, se han reforzado con más de 3.500 pilares los andenes en 25 de las 28 estaciones de la L6.

“Son tareas en muchos casos imperceptibles para los usuarios, pero realmente fundamentales para que la experiencia de los viajeros esté a la altura de uno de los mejores transportes públicos del mundo, que el año pasado utilizaron más de 715 millones de madrileños”, ha añadido el viceconsejero. Asimismo, ha asegurado, “también se está ejecutando el cambio de tensión de suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%”.

Esta intervención, cofinanciada al 40 % con fondos del Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid, ha permitido renovar ya 11 de las 13 subestaciones eléctricas que aportarán energía a esta línea.

TRABAJOS LAS 24 HORAS DEL DÍA PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES

Todas estas actuaciones se enmarcan en el proyecto de automatización puesto en marcha por el Ejecutivo madrileño, que permitirá que en 2027 la conocida como la Circular se convierta en la primera línea con conducción automática de toda la red de Metro. De esta manera, se aumentará la capacidad y frecuencia de una infraestructura utilizada por más de 116 millones de viajeros en 2024, con una media diaria de 400.000 usuarios.

García ha recordado que “el compromiso del Gobierno regional es ofrecer un servicio de calidad y, para lograrlo es necesario acometer estas intervenciones que han implicado el cierre parcial de la L6 en dos fases”. No obstante, ha subrayado que para las molestias a los madrileños y reducir los plazos, se trabaja de forma ininterrumpida, con turnos las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Desde el inicio de las obras, la Comunidad de Madrid ha establecido autobuses gratuitos sustitutivos que ya han empleado 15,7 millones de pasajeros.

A partir de 2026, comenzará la instalación de las puertas de anden y la actualización tecnológica del sistema de señalización de la línea 6, que incorporará la sincronización necesaria entre la apertura de estos elementos y la parada de los convoyes.