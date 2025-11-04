Convocada huelga en el transporte sanitario urgente y no urgente de Madrid

Los sindicatos USO, CCOO y UGT han anunciado la convocatoria de una huelga en el sector del transporte sanitario, tanto urgente como no urgente, que afecta a toda la Comunidad de Madrid. Los paros están programados para los días 4, 5, 9 y 10 de diciembre, tras meses de negociaciones estancadas con la patronal.

La decisión sindical, tomada tras una asamblea de trabajadores celebrada recientemente, responde al «bloqueo y falta de avances» en la negociación del convenio colectivo del sector. Según la versión de los sindicatos, la patronal del transporte sanitario de la Comunidad de Madrid ha roto unilateralmente las conversaciones, presentando propuestas consideradas «inaceptables» que suponen un retroceso en los derechos de los trabajadores.

Motivos del conflicto laboral

Las centrales sindicales han detallado que los puntos de fricción giran en torno a varias medidas propuestas por las empresas. Entre las más destacadas se encuentran:

La eliminación del complemento en situación de Incapacidad Temporal (IT) , lo que penalizaría a los profesionales en situación de baja médica.

, lo que penalizaría a los profesionales en situación de baja médica. La negativa a aplicar una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada. El rechazo a mejorar condiciones esenciales vinculadas a la nocturnidad, la antigüedad del personal y la reducción de la jornada laboral.

Los sindicatos convocantes subrayan que el transporte sanitario es un servicio público esencial que garantiza la atención de emergencias en la región. Han hecho un llamamiento a la unidad de la plantilla para participar en las jornadas de huelga como la única vía para lograr un acuerdo que garantice un convenio «digno» y unas condiciones laborales justas.

El conflicto, que podría afectar significativamente al traslado de pacientes y a la atención de emergencias en el mes de diciembre, continuará hasta que se logre un consenso entre la patronal y la parte social.