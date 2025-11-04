Los vecinos de Ciudad Lineal contarán en 2027 con un nuevo centro cultural y juvenil

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada de la concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha visitado esta mañana la parcela de la calle Canal de Panamá en la que el Ayuntamiento de Madrid acaba de iniciar la construcción de un nuevo centro cultural y juvenil. Los trabajos, que se extenderán hasta mediados de 2027, suponen una inversión de 5,4 millones de euros. La nueva dotación dará respuesta a una histórica demanda vecinal en uno de los distritos de la ciudad con mayor población joven.

El equipamiento contará con una superficie total construida superior a los 2.250 m2, distribuidos en tres plantas. La planta semisótano, con acceso desde el exterior del edificio por su cara suroeste, albergará una sala de estudio, una de conferencias con una capacidad para 60 personas, tres salas de ensayos, una zona barra-vending con zona de estar, un vestíbulo central, aseos, almacenes y cuartos de instalaciones, limpieza y basuras, así como acceso a las plantas superiores.

La planta baja, con acceso desde el exterior por la cara norte, incluirá puesto de información-recepción, oficina de información juvenil, despacho de dirección y psicólogo, dos salas de estudio, vestuarios, aseos y acceso a las plantas superiores. Por su parte, la primera planta albergará vestíbulo, sala de informática, almacenes y aseos y dispondrá, además, de acceso restringido a la cubierta, que contará con maquinaria de instalaciones y paneles solares fotovoltaicos.

Doce nuevos equipamientos culturales desde 2019

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros siete equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata de los centros culturales Juan Genovés (en Moncloa-Aravaca), el Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (en Vicálvaro), el Centro Cultural Antonio López (en Chamartín), el Centro Cultural Marta Escudero-Francisco Umbral con biblioteca (en Villaverde), la ampliación del Centro Cultural Buenavista (en Salamanca), la Biblioteca del Ensanche de Carabanchel y el Centro Cultural de Valdebebas (en Hortaleza).

Además, en la actualidad se están construyendo otras cuatro dotaciones culturales: el espacio cultural del paseo del Prado, 30 (en Centro), la biblioteca de la calle Silvano (en Hortaleza), el centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (en Fuencarral-El Pardo) y el centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (en Villa de Vallecas).

Todas estas instalaciones forman parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027. El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. Hoy en día, esa cifra ha sido superada y son ya 97 las dotaciones construidas o en proceso: 77 de ellas están finalizadas y otras 20 se encuentran en construcción.