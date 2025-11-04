San Cristóbal de los Ángeles celebra este miércoles su III Feria de Salud Comunitaria

El Centro de Salud San Cristobal, en el distrito de Villaverde, impulsa la III Feria de la Salud de San Cristóbal de los Ángeles, que se celebra el próximo miércoles, 5 de noviembre, en la plaza situada frente al dispositivo asistencial, en la calle Benimamet.

Este encuentro con la salud y los recursos sociales y sanitarios está organizado por el Espacio de Salud y Género de San Cristóbal de los Ángeles, en que está integrado el centro sanitario. El lema escogido este año es «Nuestra comunidad, nuestra salud».

En sus múltiples carpas y mesas informativas se darán a conocer a los asistentes todos los recursos e iniciativas dirigidos a mejorar la salud y el bienestar en este entorno, así como la receta social que impulsan sus profesionales desde hace tiempo.

Envejecimiento saludable, actividad física y mucho más

A lo largo del día, el equipo ofrecerá información en los stands y talleres sobre temas tan diversos como el envejecimiento saludable, alimentación sana, actividad física, reanimación cardiovascular, salud bucodental, tarjeta sanitaria, entre otros muchos otros, acercando así su labor a los vecinos.

Además, a las cinco de la tarde se impartirá una actividad cardiovascular en la plaza, a cargo de profesionales del centro. En las instalaciones del mismo también está previsto impartir un taller de yoga, una actividad formativa sobre el uso de la tarjeta y actividades de fisioterapia, además de un taller sobre menopausia con el objetivo de desmontar mitos.