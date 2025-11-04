¿Te ha llegado un SMS para actualizar la tarjeta sanitaria?: esto te interesa

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado de una campaña masiva de mensajes suplantando a la Seguridad Social en la que solicitan actualizar la tarjeta sanitaria por medio del enlace proporcionado para evitar perder los derechos que dicha tarjeta ofrece.

Los responsables hacen uso de una técnica de ingeniería social conocida como smishing. Los SMS indican a la potencial víctima que la tarjeta sanitaria necesita ser actualizada y que para ello debe hacerlo a través del enlace que se adjunta en el cuerpo de este.

El objetivo de esta estafa es robar los datos personales de las víctimas a través de una página web fraudulenta que contiene un formulario. Los SMS que han sido reportados hasta ahora contienen errores ortográficos en su redacción, lo que hace sospechar de su veracidad.

Si se pulsa en la URL, esta redirigirá a la siguiente web maliciosa, la cual solicitará a través de un formulario la siguiente información: apellido, nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Una vez introducida dicha información, el ciberdelincuente tendrá a su disposición dichos datos. Estos datos puede ser utilizados cara cometer futuros ataques dirigidos a personas concretas y de esta forma engañar fácilmente a la víctima. No se descarta que existan otras campañas similares también a través de correos electrónicos solicitando la misma información.

Si has recibido un SMS como el comentado anteriormente, pero no has hecho clic en el enlace ni has proporcionado tus datos, borra el mensaje y bloquea el remitente de este. Por el contrario, si has entrado en el enlace y has cumplimentado el formulario, sigue las pautas que dejamos a continuación: