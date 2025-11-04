Moisés P. Sánchez, Julián Olivares, Melón Jiménez, Lara Wong y más, en 21 DISTRITOS de Madrid

21 DISTRITOS, el programa de dinamización cultural del Área de Cultura, Turismo y Deporte, propone comenzar noviembre con música en directo, danza urbana-contemporánea, muestra colectiva y mucho más en los distintos barrios de Madrid. Todas las propuestas son gratuitas y dirigidas a todos los públicos.

El 7 de noviembre, en el Centro Cultural Alfredo Kraus (Fuencarral-El Pardo) a las 18:30 horas, Nacho Diago propone un espectáculo circense para toda la familia en el que, a través de la magia y de la relación con la luz y el juego de sombras que ésta provoca, se reflexionará sobre cómo conservar esa capacidad de asombro.

A las 19:00 h, Tamara Arruti presentará BIO·ME en el Centro Cultural Nicolás Salmerón (Chamartín). Esta obra ha recibido el premio 21 DISTRITOS en el 38º Certamen Coreográfico de Madrid-Paso a 2, celebrado en Contemporánea Condeduque. Se trata de un espectáculo de danza teatral que ofrece una mirada renovada sobre el arte de contar historias.

En el mismo horario, y dentro de JAZZMADRID 2025, la flautista flamenca Lara Wong y el guitarrista Melón Jiménez presentan un concierto junto al percusionista Chaitanya Natu en el Centro Cultural el Torito (Moratalaz), creando un lenguaje universal propio. Su música transita con elegancia y emoción fusionando a la perfección el alma del flamenco, las armonías contemporáneas del jazz y las rítmicas improvisaciones de la música india.

El 8 de noviembre, a las 12:00 h, en la Biblioteca Pública Municipal San Fermín (Usera), las personas participantes en el taller intergeneracional ‘Recogiendo nuestra memoria: las mujeres del distrito’, desarrollado en las últimas semanas de la mano de Herstóricas, presentarán un fanzine que recoge memorias, relatos y experiencias de vida de las mujeres que han habitado Usera.

Ese mismo día, a las 19:00 h, el guitarrista y compositor Julián Olivares presentará en el Centro Cultural Galileo (Chamberí) La jota del abuelo, un monólogo, un disco de guitarra solista y una investigación sobre su historia familiar que conforman una emotiva performance multimedia. Un viaje por la memoria familiar, histórica y emocional a través de la música, la investigación, el recuerdo y la guitarra española.

Por último, a las 20:00 h, en el Centro Cultural Paco de Lucía (Latina), Moisés P. Sánchez, uno de los grandes referentes del jazz europeo, ofrecerá un recital sin programa preestablecido: la libertad y el talento de una de las figuras destacadas del género, dentro del festival JAZZMADRID 2025.

Encuentros, música en directo, cuentacuentos y mucho más la próxima semana

En el marco del mismo festival, el 12 de noviembre se celebrará un encuentro junto a Paquito D’Rivera, Chano Domínguez y Julio Martí en Latina, con motivo del 25º aniversario de la grabación de la película Calle 54. Ese día en Tetuán se realizará un encuentro en la cocina con Niño de Elche, figura clave del flamenco contemporáneo, en una nueva sesión de Cultura a fuego lento.

El 14 de noviembre, Madrid Street Art Project propone un nuevo taller en Villaverde sobre el papel de la publicidad en las ciudades usando sus propios soportes, como son los carteles publicitarios. Bokobo Kids Village llega a Carabanchel con sus cuentacuentos y la sabiduría ancestral africana para disfrutar en familia, y también el día 15 en Centro.

El diábolo y malabares de Luichi Leal se podrán descubrir el 14 de noviembre en Fuencarral-El Pardo y el 16 en Hortaleza. La compañía Campi presentará Matres, una historia de amor, superación y zapatillas voladoras, el día 14 de noviembre en Chamartín y el 15 en Hortaleza. Y el mismo sábado 15, Claudio Constantini realizará un concierto junto a su bandoneón en Villa de Vallecas. /