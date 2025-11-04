Denuncian los elevados niveles de gas radón en centros de salud de Madrid

El sindicato CSIT UNIÓN PROFESIONAL ha formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por su presunta inacción frente a niveles elevados de gas radón detectados en varios centros de salud de la región.

Según el sindicato, los resultados de mediciones internas confirman que cuatro centros de salud superan los 1.000 Bq/m (becquerelios por metro cúbico) de radón. Esta cifra triplica el umbral de 300 Bq/m, que es el límite establecido por la normativa para obligar a una intervención inmediata.

Adicionalmente, se señala que «otros varios» centros también exceden este límite de actuación. El gas radón es un elemento radiactivo reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como cancerígeno en exposición prolongada.

Falta de información y medidas preventivas

CSIT UNIÓN PROFESIONAL sostiene que, a pesar de tener conocimiento de estos resultados, la Gerencia de Atención Primaria ha incumplido su deber de protección al no adoptar medidas técnicas ni organizativas, y al no informar de manera formal a los profesionales sanitarios afectados.

El sindicato, que afirma haber sido el único en llevar la situación al Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo el pasado 6 de octubre, denuncia que el personal continúa trabajando sin haber recibido comunicación oficial sobre el riesgo ni las medidas preventivas previstas. Esta pasividad, según el sindicato, vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) y la normativa radiológica vigente (Real Decreto 1029/2022).

Ante lo que consideran un «riesgo grave para la salud del personal sanitario» y un incumplimiento flagrante de la ley, CSIT UNIÓN PROFESIONAL exige la implantación urgente de medidas correctoras y la notificación inmediata y documentada a todos los profesionales que hayan estado expuestos a estos niveles de radón.

