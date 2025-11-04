DistritosHortaleza

La Junta de Hortaleza destinará 150.000 euros a la renovación de cuatro patios escolares

La Junta Municipal de Hortaleza va a renovar los patios de cuatro centros escolares para mejorar la seguridad, accesibilidad y el estado general de las zonas de juego infantil. El concejal del distrito, David Pérez, ha visitado el Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria Virgen del Cortijo, donde acaban de comenzar estos trabajos de adecuación que también se extenderán a los colegios Esperanza II, Garcilaso de la Vega y Pinar del Rey, con un plazo de ejecución de dos meses y un presupuesto de 150.000 euros.

Pérez ha recordado que “invertir en educación es la prioridad de esta junta municipal para que nuestros alumnos estudien en las mejores condiciones”. Asimismo, el concejal ha señalado que “estas actuaciones se suman al millón de euros que ya se ha destinado este verano a la reforma de otros centros que garanticen espacios adecuados, accesibles y seguros para el bienestar de los escolares”.

