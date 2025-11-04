ComunidadNoticias

Alerta amarilla este miércoles por tormentas con fuertes rachas de viento en Madrid

Gacetín Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso amarillo en todas las zonas de la Comunidad de Madrid excepto la Sierra para este miércoles, 5 de noviembre, por intensas lluvias y tormentas que pueden ser localmente intensas y acompañadas de rachas muy fuertes de viento.

El aviso amarillo se extiende desde las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche de este miércoles, 5 de noviembre, en las zonas Metropolitana, Corredor del Henares, Sur, Vegas y Oste de la Comunidad de Madrid, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Precipitación acumulada en una hora: 15 litros por metro cuadrado. No se descartan rachas de viento fuertes o muy fuertes.

Recomendaciones

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid aconseja a los conductores que extremen las precauciones, en especial al adelantar a camiones y en las salidas y entradas de los túneles, y aumentando la distancia de seguridad con los demás vehículos.

Además, se recomienda retirar los objetos de las terrazas y balcones que puedan precipitarse ante las rachas de viento, como pueden ser macetas, sillas plegables, elementos decorativos, plantas, etc. Y a los viandantes se les pide precaución ante la posible caídas de objetos desde los balcones, de toldos o de ramas del arbolado.

Comentarios

