Carabanchel inaugura Aula 11, un programa que acerca el teatro a los centros educativos

La Junta de Carabanchel ha inaugurado esta mañana Aula 11, programa para acercar las artes escénicas a los centros educativos. Este proyecto supone la culminación del esfuerzo realizado por la junta municipal durante los últimos tres años para que alumnos del distrito puedan disfrutar gratuitamente de representaciones teatrales.

El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha asistido al estreno en la Sala Tarambana de la obra tÁ, de la Compañía Escena Miriñaque, que en 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud. Los estudiantes de los colegios de Educación Infantil y Primaria Perú, República Dominicana y República de Colombia han sido los primeros en disfrutar de la función. Izquierdo ha anunciado que en los meses de mayo y junio se desarrollará una nueva edición de la Semana de Teatro Escolar, “un ejemplo de las iniciativas que se están llevando a cabo para fomentar la cultura y hacerla llegar a todos los sectores de la población”.

Entre las novedades, Aula 11 contempla 1.000 entradas gratuitas para estudiantes de primaria, infantil y secundaria que, además de asistir a las obras, pueden realizar talleres informativos. Por primera vez, se prevén tres sesiones en el Colegio de Educación Especial María Soriano y las escuelas infantiles municipales La Patria Chica y Las Amapolas para alumnos que no puedan desplazarse al teatro por motivos de movilidad.