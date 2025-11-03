ArganzuelaDistritosNoticias

Sorprendido con 30 kg de cocaína en la Estación de autobuses de Méndez Álvaro (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre de mediana edad y nacionalidad extranjera que portaba cerca de 30 kilogramos de cocaína en su equipaje en el distrito madrileño de Arganzuela.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, 28 de octubre, en la Estación Sur de Autobuses, cuando policías pertenecientes a la Brigada Móvil en el Transporte de la Policía Nacional interceptaron a un pasajero en un control en el interior de un autobús.

Una vez identificado, procedieron a inspeccionar su maleta, localizando en su interior 25 paquetes envueltos en cinta, conteniendo en su interior cocaína. Por estos hechos, este hombre fue detenido como presunto responsable de un delito contra la salud pública, siendo puesto a disposición judicial.

