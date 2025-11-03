Almeida inicia un viaje a Buenos Aires para «fortalecer la cooperación» entre ambas capitales

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se encuentra esta semana en Buenos Aires en una visita institucional dirigida a fortalecer la cooperación bilateral entre Madrid y la capital argentina, en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Durante su visita, Almeida mantendrá encuentros con empresarios, inversores, estudiantes y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri, con quien abre su primera cita oficial este lunes en un encuentro empresarial sobre desarrollo económico, innovación y futuro, impulsado por la capital bonaerense y la Fundación Internacional por la Libertad. En la cita, estarán presentes representantes de la Cámara de Comercio Hispano-Argentina. La jornada concluirá con un encuentro con organizadores e invitados al XV Foro ABECEB que se inaugura este martes, 4 de noviembre.

Movilidad, desarrollo urbano y turismo, en la agenda de Almeida en Argentina

En la mañana del martes, Almeida y Macri comparecerán en rueda de prensa para informar de los acuerdos bilaterales alcanzados en beneficio de ambas capitales. Tras este acto, el alcalde madrileño participará en la presentación del sistema integrado de movilidad de Buenos Aires y en un encuentro sobre proyectos de regeneración y nuevos desarrollos urbanos en la capital argentina que le llevará a visitar espacios como el autódromo de F1 y moto GP, la villa olímpica, el parque Roca y Torre Espacial.

El miércoles, 5 de noviembre, Almeida participará en un encuentro profesional del sector turístico madrileño y el bonaerense que contará con representación de los ayuntamientos de ambas ciudades. También tendrán presencia los sectores del transporte aéreo y el de las agencias de viajes. La cita se enmarca en el convenio de promoción turística suscrito entre Madrid y Buenos Aires en la pasada edición de FITUR 2025. Tras este encuentro, Almeida se reunirá con estudiantes de la Universidad Austral en su campus.

UCCI y el Foro Ciudades Iberoamericanas: sostenibilidad, innovación e inclusión

El jueves 6 de noviembre, se celebrará la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) que reunirá a alcaldes, jefes de Gobierno, prefectos e intendentes de 23 ciudades iberoamericanas y debatirá acerca de los objetivos comunes de los gobiernos locales para definir los nuevos ejes de trabajo del organismo de cara a los próximos años.

De forma paralela, se celebrará el ‘Foro Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común’; una cita impulsada por UCCI y el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que reunirá a 200 líderes, expertos y representantes de organismos internacionales para debatir sobre desarrollo sostenible, innovación digital, inclusión social, cultura y acción climática como ejes del futuro urbano.