Detenido un individuo tras recriminar con un machete al entrenador de su hijo por no sacarle a jugar, en Hortaleza (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre de mediana edad que mantuvo una fuerte discusión con el entrenador del equipo de fútbol de su hijo, alegando que este no salía a jugar.

Los hechos se produjeron en la mañana de este domingo, 2 de noviembre, en las proximidades de un campo de fútbol situado en el madrileño distrito de Hortaleza, cuando policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) identificaron a un hombre que portaba en el interior de su vehículo un machete de más de 63 centímetros de longitud, siendo su hoja de más de 45 centímetros.

Los testigos manifestaron a los agentes actuantes que llegó a empuñar el bolomachete en actitud violenta. Por estos hechos, este varón fue detenido como presunto responsable de un delito de tenencia ilícita de arma prohibida, siendo puesto a disposición judicial.