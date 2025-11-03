Madrid inicia una campaña para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital en las redes sociales

La Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una campaña para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital en las redes sociales. Esta iniciativa, bajo el lema ¿Te desnudarías delante de ellos?, se podrá ver hasta el próximo 30 de noviembre en medios de comunicación, redes y el ámbito de ocio universitario, entre otros espacios.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha presentado esta iniciativa, y ha remarcado que su objetivo es advertir del peligro de “la pérdida del control sobre lo que se comparte”, así como la “normalización del sexo como producto y la banalización del consentimiento”. Además, Dávila ha recordado que la educación digital y afectivo-sexual son “las herramientas más poderosas para protegerse y construir relaciones basadas en el respeto y la libertad”.

La campaña, en el que el Ejecutivo autonómico invierte 1 millón de euros, pretende promover una reflexión entre los más jóvenes, especialmente entre las mujeres, sobre el contenido exclusivo, de carácter sexual o erótico, que se comparte en las plataformas online a cambio de dinero.

Esta forma de crear contenido conlleva una serie de riesgos que no solo se limitan al plano psicológico. La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el sexting (envío de mensajes sexuales o eróticos) o la sextorsión constituyen formas de violencia digital cada vez más frecuentes. De igual forma, el anonimato y la interactividad facilitan fenómenos como el grooming (acoso sexual a menores) o el ciberacoso.

Los jóvenes necesitan información veraz y herramientas para identificar, prevenir y denunciar cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual. Por ello, el Gobierno regional trabaja en el fomento de una educación digital a través de iniciativas de sensibilización y recursos, como, por ejemplo, el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas (SAAT) para adolescentes y sus familias, que ya ha atendido a más de 43.000 personas. Su programa de intervención ya se desarrolla en cinco puntos de atención, uno en Madrid capital, y el resto en los municipios de Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón.

Nuevo centro ante la exposición de menores a la pornografía

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2026 un nuevo centro público especializado para el tratamiento de menores expuestos a situaciones de riesgo por acceder a pornografía o que se vean envueltos en problemas de violencia de cualquier tipo y medio, sea tecnológico, de bandas juveniles o con otros chicos de su entorno. Este recurso contará con profesionales que desarrollarán programas de atención e intervención psicológica y social para ayudar al menor que se encuentre en peligro, así como para asesorar a sus familiares.

La región cuenta con la mayor dotación de recursos especializados para víctimas de violencia sexual, incluyendo dos centros de crisis 24 horas, uno con ocho plazas residenciales. Además, fue pionera en la apertura de dispositivos de esta tipología cuando en 2009 abrió el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM). Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha abierto este año otro pionero para ayudar a mujeres a dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual.