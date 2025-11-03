Las reservas de los embalses madrileños caen 4 puntos en octubre: el consumo se dispara un 10,8%

Los trece embalses con los que Canal de Isabel II abastece a la Comunidad de Madrid han comenzado el mes de noviembre al 71,7% de su capacidad máxima frente al 75,7% con el que comenzó en octubre (-4%). Con 676,2 hectómetros cúbicos de agua almacenados, las reservas se encuentran 12,2 puntos porcentuales por encima de la media histórica para estas fechas (59,5 %). También superan en 2,6 puntos el dato que marcaban hace justo un año (69,1 %).

Los buenos registros hidrológicos de los meses primaverales permiten que, todavía hoy, las cifras de agua embalsada sigan sobrepasando los datos medios históricos. De hecho, de los últimos 30 años, solo tres habían iniciado el mes de noviembre con las reservas en niveles más altos que los actuales.

Sin embargo, lo cierto es que el mes de octubre, primero del nuevo año hidrológico, ha sido más seco de lo esperable y los ríos han proporcionado menos agua a los embalses. En concreto, los pluviómetros ubicados en las presas han recogido 50,1 litros por metro cuadrado, esto es, un 44,9 % menos de lo habitual en este periodo (91 l/m2).

En esa línea, las aportaciones de los ríos también se han alejado de la media: a lo largo del mes de octubre los embalses han recibido 6,8 hm3 de agua, frente a un dato medio de 24 hm3. En este mismo mes del año pasado, las aportaciones superaron los 39 hm3. En este escenario, y ante la incertidumbre de cómo se va a comportar el régimen de lluvias del nuevo año hidrológico, desde Canal de Isabel II se insiste en la necesidad de proteger el recurso, a pesar de que, con los niveles actuales, el consumo esté asegurado para los próximos meses.

La empresa pública recalca especialmente su mensaje de concienciación tras un mes de octubre en el que el consumo en la región se ha disparado un 10,8 % respecto al año anterior (43,2 hm3 frente a 38,9 hm3), en parte motivado por las escasas precipitaciones y el incremento de la temperatura en casi dos grado con respecto a octubre de 2024. No obstante, el consumo acumulado en lo que llevamos de año natural se mantiene por debajo si se compara con el curso previo: es, de momento, un 1 % inferior.

“TÚ PUEDES LLOVER”

Para reforzar y promover el uso responsable del agua, Canal de Isabel II se apoya en su campaña de sensibilización “Tú puedes llover”. Con este lema, la compañía recuerda que, a falta de precipitaciones que llenen los embalses, somos los ciudadanos quienes “podemos llover” ahorrando agua con pequeños gestos cotidianos.