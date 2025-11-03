El Hospital Ramón y Cajal conmemora el 91º aniversario del fallecimiento del Premio Nobel que le da nombre

El Hospital Universitario Ramón y Cajal, centro público de la Comunidad de Madrid, ha acogido un evento dirigido a profesionales, pacientes y familiares para celebrar la conmemoración del 91º aniversario del fallecimiento del Premio Nobel que brinda nombre al centro.

Las actividades, que han consistido en distintas ponencias y una actuación musical, se han organizado a través de la Asociación de Médicos Jubilados del Hospital Ramón y Cajal, con la colaboración de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA) y la Casa de Aragón de Madrid. En el evento se han recordado los orígenes de Ramón y Cajal y se ha tratado su figura desde diferentes perspectivas dejando a un lado el entorno científico.

El acto, que busca dar a conocer la imagen de Santiago Ramón y Cajal en las diferentes facetas que desarrolló a lo largo de su vida, ha sido inaugurado por el director gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Dr. Carlos Mingo, quien ha destacado la importancia de retomar celebración de este día agradeciendo a los organizadores, en especial a la Asociación de Médicos Jubilados del centro, su iniciativa y buen hacer para que el evento pudiese llevarse a cabo.

Por otro lado ha resaltado la obligación de recordar a Don Santiago Ramón y Cajal «tanto por su perspectiva científica como por su perspectiva humana y literaria» tratando el Hospital Universitario Ramón y Cajal hacer honor a la calidad de sus convicciones día a día tanto dentro como fuera del centro.

El director médico de este hospital público madrileño, Dr. Rafael Martínez, ha agradecido la asistencia tanto de la Dirección de Enfermería como de los ponentes y ha recordado la cercanía del 50º Aniversario de la inauguración del Hospital Universitario Ramón y Cajal como otro de los grandes eventos a tener en cuenta en el futuro cercano. Finalmente, la presidenta de la Asociación de Médicos Jubilados del Hospital Ramón y Cajal, Dra. Concepción Ávila, ha dado las gracias a los presentes tanto por su asistencia como por su apoyo a la hora de realizar el evento.

Grupo de Jota y ponencias

Entre las actividades que han tenido lugar destacan la presentación del Dr. Luis Orte, profesional del Hospital Universitario Ramón y Cajal y de la Universidad de Alcalá, “Santiago Ramón y Cajal. Legado de un español de Aragón” en la que ha expuesto la casi inabarcabilidad de la apasionante figura de Cajal desde la vía científica, deportiva o artística y la importancia que el propio Cajal daba a sus orígenes aragoneses donde entre otros tiene un «Espacio Cajal» dedicado a su figura en la Universidad de Zaragoza, así como también está representado en el «Aula Cajal» del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid o «Legado Cajal» en el Museo Nacional de Ciencias Naturales patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- desde 2017 .

La segunda ponencia “Cajal y la Guerra de Cuba” ha corrido de la mano del Dr. Jesús A Rueda, de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas -ASEMEYA- y la Universidad de Alicante, que ha hablado sobre el ejemplo de tesón, perseverancia, esfuerzo, honestidad y rectitud que supone Cajal tanto en su época de estudiante como en los años que estuvo en cuba durante la guerra.

La tercera exposición llevada a cabo por el Dr. Javier Barbado, del Hospital Universitario La Paz, la Universidad Autónoma de Madrid y de ASEMEYA, titulada “La Medicina y los Médicos en la Obra Literaria de Cajal” ha contado sobre la estima de los coetáneos de Santiago Ramón y Cajal también desde la visión del «humanismo médico y la historia de la literatura» y de su rica producción desde el punto autobiográfico, de labor científica, aforística, ensayos y cuentos entre otros.

La última de las ponencias «Cajal y la Ficción Científica” de la Dra. Susana Collado, de ASEMEYA y la Universidad Rey Juan Carlos, ha aludido a la narración fantástica de la época, muchas veces entremezclada con pequeñas variaciones de hechos científicos futuristas, que Cajal trataba de explicar de forma científica intentando desterrar las nociones de superstición que en ocasiones despertaban en la sociedad y difundiendo de forma colectiva el conocimiento muchas veces reservado a determinadas esferas.

Para finalizar el evento ha tenido lugar la actuación de una parte del elenco del “grupo de Jota” de la Casa de Aragón en Madrid de la mano de Iker Falces, coordinador del grupo, que ha cerrado el acontecimiento con el folclore típico de la zona interpretando una canción creada específicamente para la ocasión y bailes clásicos y canciones como «La jota de Huesca», «La jota de Bolea», «La jota de Molinos», «Plegaria Aragonesa» o el pasodoble «Sierra de luna».