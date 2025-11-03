Comunidad

Madrid reúne a expertos nacionales e internacionales en el primer Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía

Gacetín Madrid

La Comunidad de Madrid acoge el primer Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, foro donde se abordarán los retos y oportunidades del sector de la mano de expertos nacionales e internacionales.

Bajo el lema Gastronomía: el nuevo motor del turismo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha inaugurado hoy en la sede de la Comisión Europea en Madrid la convención organizada por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (ECNG).

Durante su intervención, ha destacado que “Madrid cuenta con una oferta gastronómica diversa y de excelencia, que combina tradición e innovación, goza de reconocimiento internacional y atrae a un visitante exigente que valora el producto local y la calidad”.

En 2024, el sector del turismo se ha consolidado como uno de los grandes motores de crecimiento, con una aportación del 8,6% al PIB regional, más de 250.000 empleos vinculados a este ámbito y un volumen de gasto superior a 20.000 millones de euros, procedente tanto de visitantes nacionales como internacionales. La apuesta por la gastronomía es una de las premisas establecidas en la Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid 2023/26 para promover el atractivo y competitividad del sector turístico madrileño, en el que la hostelería ocupa un lugar estratégico.

