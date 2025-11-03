La gripe aviar llega a Madrid: confirmado un foco en El Retiro

El virus de la gripe aviar (H5N1) ha alcanzado el corazón de la capital. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha notificado la inclusión del término municipal de Madrid en el listado de zonas bajo vigilancia, después de que se confirmara la presencia del virus en un pavo real encontrado en el emblemático Parque de El Retiro.

La confirmación del caso, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM), ha provocado una ampliación de las medidas de bioseguridad en toda la ciudad. Este nuevo foco se suma a una serie de detecciones previas que ya habían puesto en alerta a la región, incluyendo casos en aves de municipios del sur y norte como Alcobendas, Móstoles, Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada, además de brotes en explotaciones de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Ciempozuelos.

Prohibiciones y controles reforzados

Para frenar la propagación de la cepa, que es altamente contagiosa entre las aves, las autoridades regionales han implementado una batería de restricciones en todo el término municipal de Madrid. Las nuevas normas de bioseguridad prohíben la cría de aves de corral al aire libre y exigen la separación estricta de patos y gansos de otras especies domésticas.

Además, queda vetado el uso de aves como reclamo de caza y se restringe el suministro de agua para las aves de corral, que no podrá provenir de depósitos accesibles para la fauna silvestre. Las medidas se complementan con la intensificación de los controles en explotaciones avícolas y la suspensión de la presencia de aves en ferias y concentraciones de animales en toda la región.

¿Qué es el virus H5N1?

La gripe aviar H5N1 es una cepa de la gripe causada por el virus A (Influenza virus A). Se caracteriza por ser altamente patógena, lo que significa que tiene la capacidad de causar enfermedad grave y una alta mortalidad en las aves de corral y silvestres, como los pavos reales, patos y pollos.

Aunque es un virus aviar, se le considera de preocupación global debido a su potencial para mutar e infectar a mamíferos. No obstante, las autoridades sanitarias recuerdan que, en este brote, el virus se transmite de forma limitada a los humanos, y el riesgo para la población se mantiene como muy bajo.