Gran despliegue de seguridad este martes por el Atlético de Madrid – Unión Saint-Gilloise, declarado de ‘alto riesgo’: acudirán 2.000 aficionados belgas

Un total de 1.120 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025/2026 que enfrentará al Atlético de Madrid – Unión Saint-Gilloise mañana martes 4 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este partido ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Esto implica que los clubes están obligados a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Guardia Civil de Tráfico; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de más de 2.000 aficionados belgas con entrada en un estadio que rozará un aforo de 60.000 asistentes. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.