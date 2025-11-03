Ya hay fecha para la iluminación navideña de Madrid: Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz se suman al diseño

El Ayuntamiento de Madrid sumará a la iluminación navideña de este año las propuestas de los diseñadores Oteyza, Isabel Sanchís y Pablo Erroz. Esta colaboración desinteresada es fruto del convenio existente entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

Oteyza será el autor del nuevo diseño que lucirá la calle de la Montera, mientras que Isabel Sanchís será la encargada de dar vida al abeto luminoso de la plaza de San Juan de la Cruz. Por su parte, la plaza de Chueca estrenará nuevos motivos navideños diseñados por Pablo Erroz.

Estos tres diseñadores se sumarán a otras reconocidas firmas, también asociadas a ACME, que han ofrecido sus creaciones a la ciudad de Madrid desde 2020, como Devota & Lomba, Andrés Sardá, Duyos, Juan Vidal, Teresa Helbig, Moisés Nieto, Helena Rohner, Roberto Verino, García Madrid, Marta Rota para Tot-Hom, Pedro del Hierro, Ulises Mérida o Juana Martín.

La iluminación navideña comenzará con el encendido en la plaza de Cibeles el próximo sábado, 22 de noviembre, y se extenderá hasta el 7 de enero. Llegará a más de 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos de la ciudad.