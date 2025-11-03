Ciudad Lineal construye un parque infantil con una cúpula sensorial en la avenida del Marqués de Corbera

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha visitado hoy las obras del nuevo espacio verde que la junta municipal está acondicionando en la avenida del Marqués de Corbera, 64. Con una inversión total de 548.000 euros, el proyecto busca renovar por completo esta área del distrito, creando un entorno accesible, moderno y pensado para todos los vecinos. En palabras de Álvarez, la junta promueve “espacios verdes que puedan usar desde los más pequeños hasta los deportistas, así como quienes simplemente busquen un lugar de sombra y tranquilidad”.

El elemento más singular del nuevo espacio será la cúpula sensorial del parque infantil, diseñada para ofrecer una rica variedad de experiencias de juego. La estructura estará formada por redes suspendidas en dirección vertical y horizontal, que permitirán a los niños desarrollar habilidades como la fuerza, la estabilidad y la confianza en el movimiento. Su diseño transparente fomentará la interacción entre los distintos niveles de juego, favoreciendo la cooperación y la comunicación.

Los trabajos incluirán también la plantación de vegetación, la pavimentación de caminos, la creación de nuevas áreas estanciales y la instalación de un área de calistenia. Asimismo, se adecuará el muro existente con revestimientos y un sistema de fachada ventilada, se instalará nuevo mobiliario y se mejorará el alumbrado en toda la zona.