Problemas de circulación en la Línea 7 de Metro con 6 estaciones afectadas

La Línea 7 de Metro de Madrid está sufriendo importantes demoras ante una incidencia en las instalaciones con 6 estaciones involucradas, lo que deriva en la circulación lenta de sus convoyes en sentido Estadio Metropolitano.

Los problemas han dado comienzo esta tarde de lunes, 3 de noviembre, sobre las 17:00 horas, entre Antonio Machado y Canal. De momento desde Metro de Madrid no se ha indicado un tiempo aproximado de solución, como sí ocurre en otros casos, y se ha señalado que «trabajamos para resolver una incidencia en las instalaciones lo antes posible. Sentimos las molestias».

A las 18:00 horas, aproximadamente una hora después, aún se mantiene la incidencia. En total hay 6 estaciones afectadas, cuya relación es: Canal, Islas Filipinas, Guzmán el Bueno, Francos Rodríguez, Valdezarza y Antonio Machado.

