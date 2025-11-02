Liberado el «Niño Juan» tras el secuestro de película en Halloween en Carabanchel (Madrid)

El violento secuestro que conmocionó al distrito de Carabanchel la noche del pasado viernes, 31 de octubre, ha tenido un rápido y tenso desenlace. Juan María Gordillo Plaza, conocido en el ámbito criminal como «el Niño Juan», fue localizado este sábado, apenas 24 horas después de haber sido sustraído a la fuerza de su vehículo en la calle Antonio López.

Fuentes policiales confirman que el conocido alunicero ha sido hallado con vida, si bien presentaba múltiples lesiones compatibles con una severa paliza, un extremo que intensifica la principal hipótesis de la Policía Nacional: un ajuste de cuentas de alta peligrosidad.

El Grupo 12 de Secuestros de la Brigada Provincial de Policía Judicial tiene a su cargo las pesquisas. La notoriedad de Gordillo Plaza, con un currículum conocido por asaltos y robos de gran envergadura, refuerza la línea de investigación sobre un conflicto entre facciones criminales.

Un asalto de película

El incidente se desencadenó minutos antes de las 9 de la noche en la calle Antonio López, a la altura del número 65, cerca del Hotel Praga. Testigos presenciales detallaron a la Policía Nacional que la acción fue una emboscada ejecutada con precisión. El vehículo de la víctima, un Volkswagen Golf, fue interceptado y bloqueado por al menos otros tres turismos de alta gama, identificándose entre ellos modelos como un Audi Q7 y un Audi Q5. Los atacantes procedieron a chocar intencionadamente el Golf para inmovilizarlo, seguido de un intenso tiroteo.

La violencia desató el pánico entre los vecinos y transeúntes que tuvieron que arrojarse al suelo o buscar refugio al escuchar las numerosas detonaciones. Posteriormente, los agresores extrajeron al conductor violentamente del coche, que quedó abandonado con múltiples impactos de bala y graves daños, y lo obligaron a subir a uno de los automóviles de la fuga, dirigiéndose la comitiva hacia la A-42. Agentes de la Brigada de Policía Científica se desplazaron inmediatamente a la zona, que continúa acordonada, para realizar la inspección y la recogida de pruebas como casquillos y restos de carrocería.

El historial de «El Niño Juan»

La crudeza del asalto cobró sentido cuando se confirmó la identidad de la víctima. Juan María Gordillo Plaza no es un delincuente menor; su nombre está asociado a una extensa hoja de vida criminal que le ha valido más de cien detenciones a lo largo de su trayectoria.

Es un especialista reincidente en alunizajes y robos con fuerza, a menudo utilizando vehículos de alta cilindrada en sus golpes, una ‘marca de la casa’ que lo ha situado entre los criminales más conocidos de la capital. Su reputación en el hampa madrileña hace que este secuestro exprés, con el nivel de violencia desplegado, encaje plenamente en la dinámica de una potencial venganza o un conflicto por el control de actividades ilícitas.

Aunque la víctima ya ha sido localizada y liberada, ni él ni su entorno han presentado formalmente una denuncia, un patrón habitual en casos ligados al crimen organizado. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas de su liberación, el paradero de sus captores y la ubicación de los vehículos implicados, uno de los cuales ya fue hallado vacío en la AP-41 con un extintor vaciado en su interior, una técnica usada para intentar eliminar huellas y pruebas.