El transporte madrileño celebra sus 40 años con conciertos gratuitos de OBK, DJ Nano, Rafa Sánchez y Rock A LA PAR

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) conmemora su 40 aniversario con un ciclo de cuatro actuaciones musicales gratuitas que prometen transformar los principales intercambiadores de la capital en escenarios culturales. Esta iniciativa no solo busca celebrar la efeméride del organismo, sino también rendir homenaje a los ciudadanos, considerados los verdaderos artífices y beneficiarios del sistema de transporte público madrileño.

El programa está diseñado para ser un recorrido sonoro y generacional por las cuatro décadas de existencia del CRTM, cubriendo estilos que van desde la música electrónica hasta el pop y el rock de los 80 y 90.

Cartel de lujo en los intercambiadores

El pistoletazo de salida lo dará DJ Nano en el Intercambiador de Moncloa. La elección del icono de la electrónica nacional destaca su propuesta audiovisual y su profunda conexión con el pulso cultural de Madrid, garantizando una alta convocatoria.

La segunda parada será en el Intercambiador de Avenida de América, donde actuará Rock A LA PAR, la banda encabezada por Dani Summers. Este concierto subraya un valor institucional del CRTM, ya que el grupo promueve activamente la inclusión de personas con discapacidad intelectual, reforzando los mensajes de diversidad y servicio público.

Continuando el viaje musical, el Intercambiador de Plaza Elíptica acogerá a Rafa Sánchez, voz inconfundible de La Unión. Su presencia asegura un baño de nostalgia y pop icónico, recordando los grandes éxitos que definieron la música española en los años 80.

Finalmente, el broche de oro correrá a cargo de OBK. Los pioneros del synthpop en castellano se presentarán en el cuarto evento, cerrando el ciclo con una mezcla de su sonido característico que abarca la evolución musical desde los años 90 hasta el presente.

Con esta programación, el Consorcio busca afianzar su papel más allá de la gestión de la movilidad, convirtiendo sus infraestructuras en puntos de encuentro social y cultural para todos los madrileños.

40 años del Consorcio en cifras

En este periodo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha alcanzado un récord histórico de viajeros, con más de 1.722 millones de usuarios, lo que supone un incremento del 84% respecto a los 935 registrados en 1986. El medio más utilizado por los ciudadanos ha sido el Metro, que superó los 715 millones de viajes el año pasado, seguido por la EMT, con 476.

En tercer lugar, se sitúan los autobuses interurbanos y urbanos, que alcanzaron su máximo en la serie histórica con más de 307 millones de viajeros; Metro Ligero, con 18,9 millones de usuarios, y el TFM, con 8,4.

Además, la red de vehículos interurbanos recorre 22.400 kilómetros al año y transporta diariamente a más de un millón de personas. El 100% de la flota, compuesta por más de 4.000 autocares, es totalmente accesible.

Actualmente, más del 92% de los viajes se realizan con el Abono Transporte personal o la tarjeta Multi. Solo el 3% hace uso de los billetes sencillos, lo que supone aproximadamente 180.000 accesos cada día laborable.