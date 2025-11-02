Madrid aplicará la construcción industrializada en sus 800 nuevas viviendas sociales

La Comunidad de Madrid priorizará el uso de técnicas de construcción industrializada en las futuras promociones de 800 hogares que la Agencia de Vivienda Social tiene previsto edificar y que están destinadas a familias vulnerables y con menos recursos.

Así lo ha avanzado el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, durante la inauguración de un foro organizado por la Asociación Española de Construcción Industrializada (AECI), que ha reunido en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid a profesionales, empresas e instituciones públicas para analizar el papel transformador de la industrialización en la edificación y la rehabilitación eficiente.

La construcción industrializada es un proceso que implica fabricar componentes de los edificios en un entorno controlado (fábrica) para luego ensamblarlos en la parcela. Las técnicas específicas que se están empleando en Madrid se centran principalmente en:

Sistemas de paneles estructurales (Panelización)

Esta es la técnica más común y visible, ya que implica la fabricación de grandes componentes planos que forman la envolvente de la vivienda:

Muros Multicapa Industrializados: Se construyen paneles prefabricados de gran formato (a menudo de hormigón o sistemas ligeros) que integran varias capas funcionales en fábrica: La estructura. El cerramiento exterior. El aislamiento térmico y acústico. En muchos casos, incluyen elementos como marcos de ventanas y carpinterías de PVC ya instaladas .

Se construyen paneles prefabricados de gran formato (a menudo de hormigón o sistemas ligeros) que integran varias capas funcionales en fábrica: Ensamblaje en Obra: Estos paneles completos se transportan a la parcela en camiones y se ensamblan rápidamente con grúas, como si fueran piezas de un kit.

Edificación modular (módulos 3D)

Aunque la Comunidad de Madrid utiliza principalmente la panelización, la industrialización también incluye la fabricación de módulos tridimensionales completos.

Concepto: Se crean «cajas» o módulos que pueden constituir una estancia o un ambiente completo de la vivienda (por ejemplo, un baño o una cocina) en la factoría.

Se crean «cajas» o módulos que pueden constituir una estancia o un ambiente completo de la vivienda (por ejemplo, un baño o una cocina) en la factoría. Materiales: Se utilizan estructuras metálicas o de hormigón prefabricado de gran espesor para garantizar resistencia, durabilidad y aislamiento.

Materiales preferentes

Aunque los proyectos son diversos, el enfoque en la sostenibilidad y la rapidez ha impulsado el uso de:

Hormigón Prefabricado: Se utilizan grandes paneles prefabricados de hormigón que garantizan una alta inercia térmica y acústica, y permiten reducir drásticamente los plazos de entrega (se ensambla la cubierta y la estructura en meses en lugar de años).

Se utilizan grandes paneles prefabricados de hormigón que garantizan una alta inercia térmica y acústica, y permiten reducir drásticamente los plazos de entrega (se ensambla la cubierta y la estructura en meses en lugar de años). Estructuras Metálicas Atornilladas: Usadas en combinación con paneles para crear la estructura de los edificios.

La esencia de las técnicas priorizadas por la Comunidad de Madrid es la traslación de gran parte de la obra de la parcela a la fábrica. Esto permite un control de calidad exhaustivo, reduce los retrasos por clima y permite la incorporación de robótica y digitalización (como BIM) para mejorar la precisión, logrando que el tiempo total de construcción se reduzca hasta en un 30%.